Viral Bukti Kecerdasan Burung Gagak, Caranya Minum dari Botol Bikin Netizen Takjub!

KECERDASAN burung gagak rupanya bukan hanya cerita belaka apalagi isapan jempol. Ya, hal itu nyatanya terbukti dalam sebuah video yang beredar di media sosial Instagram.

Video unggahan akun @habibiequotes itu memperlihatkan seekor burung gagak yang hendak meminum air dari dalam botol.

Namun ia kesulitan karena paruhnya tidak sampai menjangkau air.

Enggan menyerah begitu saja, burung gagak tersebut mengakalinya dengan memasukkan batu satu per satu ke dalam botol, sehingga air tersebut perlahan naik ke atas.

Dengan demikian, paruh burung gagak itupun bisa menjangkau air hingga akhirnya meminumnya.

(Foto: Instagram/@habibiequotes)

Mengutip AboutIslam, menurut Alquran dan neurologi, burung gagak adalah hewan tercerdas di muka bumi. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 30-31 yang artinya;

"Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya. (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, 'Oh, celaka aku! Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal," (QS. Al-Maidah: 30-31).

Video tersebut lantas viral dan telah ditonton sebanyak lebih dari 2 juta kali serta menuai reaksi kekaguman dari warganet.