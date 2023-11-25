Nyangkut di Trafo Listrik, Macan Tutul Mati Gelantungan Ramai Jadi Tontonan Warga

SEBUAH video memperlihatkan seekor macan tutul mati setelah terjebak pada trafo listrik saat mencoba menerkam burung.

Peristiwa ini terjadi di Suaka Margasatwa Kumbhalgarh, Rajasthan, India belum lama ini.

Nampak dalam video berdurasi 15 detik yang diunggah akun Instagram @infodenpasarterkini.id, macan tutul itu terlihat dalam posisi tergantung dengan salah satu kakinya tersangkut pada trafo.

Predator ganas itupun mati mengenaskan dalam posisi bergelantungan.

(Foto: Instagram/@infodenpasarterkini.id)

Peristiwa itu sontak jadi tontonan warga sekitar. Mereka berkeumpul menyaksikan hewan yang memang kerap berkeliaran di jalanan India itu.

Sebagian dari warga bahkan mendekat untuk mengabadikan foto macan tutul itu dari dekat.

Mengutip laman dari kemdikbud.go.id, transformator atau trafo listrik ialah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik, dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain, melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnet.

Video inipun memantik beragam komentar dari warganet.