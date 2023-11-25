Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pria Tolak Pindah demi Pasangan Lansia yang Rebut Kursinya, Pramugari Sampai Turun Tangan

Yesica Kirana , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |08:02 WIB
Pria Tolak Pindah demi Pasangan Lansia yang Rebut Kursinya, Pramugari Sampai Turun Tangan
Pasangan lansia di pesawat (Foto: iStock Photo)
A
A
A

SEORANG penumpang yang tak diungkap identitasnya, sebut saja Joe telah memesan tiket untuk penerbangan jarak jauh selama 12 jam dari Selandia Baru menuju Los Angeles, Amerika Serikat.

Ia bahkan harus membayar biaya tambahan untuk mendapatkan ruang kaki ekstra karena postur tubuhnya yang tinggi. 

Namun, saat tiba di kursi yang telah dipesannya, Joe justru mendpati pasangan lanjut usia (lansia) justru telah menduduki kursinya.

Dengan sopan, Joe menunjukkan tiket yang tertera nama dan nomor kursi seraya menjelaskan bahwa ia telah membayar biaya ekstra untuk kursi tersebut.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Namun, pasangan lansia itu tak bergeming. Mereka malah menyarankan agar Joe duduk di kursi mereka yang berada 10 baris di belakang, dan mengatakan bahwa ruang kaki di sana juga tidak buruk.

Pramugari akhirnya turun tangan karena Joe telah menahan antrian akibat perdebatan itu. Setelah menjelaskan situasi tersebut, pramugari memberitahu ke pasangan lansia itu bahwa mereka belum membayar kursi tersebut dan harus pindah.

Meski meminta peningkatan kelas, mereka diinformasikan bahwa penerbangannya sudah penuh dan keputusan tidak bisa diganggu gugat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/549/3093062/bolehkah_menggunakan_hp_di_pesawat_ini_aturannya_guys-3yjY_large.jpg
Bolehkah Menggunakan HP di Pesawat? Ini Aturannya Guys
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/549/3077277/veteran_perjuangan_ini_dikeluarkan_pesawat_gegara_kaus_kok_bisa-xgfd_large.jpg
Veteran Perjuangan Ini Dikeluarkan Pesawat Gegara Kaus, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/549/3073628/ilustrasi_pesawat_terbang-tQMv_large.jpg
Insiden Penerbangan Delta Air, Penumpang Dipukul oleh Tetangga Sebangku yang Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/549/3072276/terlalu_seksi_dua_wanita_ini_dikeluarkan_dari_pesawat_spirit_airlines-IWHO_large.jpg
Terlalu Seksi, Dua Wanita Ini Dikeluarkan dari Pesawat Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3044863/ilustrasi-A25O_large.JPG
Konyol, Pesawat Ini Mendarat Darurat Gegara Ada Penumpang Kutuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/406/3044496/pria_berpenampilan_mirip_elvis_presley-nqgc_large.JPG
Ada-Ada Saja, Pria Ini Berpenampilan seperti Elvis Presley demi Terbang Gratis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement