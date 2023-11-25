Viral Keluarga WNI Nyaris Diusir dari Restoran Jerman karena Ucapkan Kata Ini, Artinya Bikin Ngakak!

Wanita Indonesia dan anaknya nyaris diusir dari restoran Jerman karena kata 'kakak' (Foto: TikTok/@keluargabahagiadijerman0)

SEORANG warga negara Indonesia yang menetap di Jerman, mengungkapkan pengalamannya melalui akun TikTok @keluargabahagiadijerman0. Ia membagikan momen lucu sebuah kejadian yang dialaminya di restoran Jerman belum lama ini.

Video yang diunggahnya mencakup insiden di mana kebiasaan memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan 'kakak' hampir membuat keluarganya diusir dari sebuah restoran di Jerman.

Cerita yang diungkapkan mengisahkan saat anak-anaknya, Elena dan Kal, sedang bermain-main di restoran.

Sang kakak, Elena merebut mainan anak bungsunya, Kal, yang terbiasa memanggil kakaknya dengan sebutan 'kakak' seperti yang diajarkan di rumah. Dalam situasi tersebut, sang adik terus menerus memanggil kakaknya dengan sebutan tersebut.

Pemilik restoran, dengan ekspresi marah, mendatangi mereka dan meminta agar kata tersebut tidak diucapkan di restoran.

Meski keluarga ini adalah pelanggan tetap restoran itu, insiden tersebut mengejutkan dan membuat mereka merasa tersinggung.

Tindakan pemilik restoran yang menegur pemakaian kata 'kakak' dalam bahasa Jerman kepada anak tersebut memicu kesadaran bagi wanita itu.