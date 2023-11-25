Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Keluarga WNI Nyaris Diusir dari Restoran Jerman karena Ucapkan Kata Ini, Artinya Bikin Ngakak!

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |06:27 WIB
Viral Keluarga WNI Nyaris Diusir dari Restoran Jerman karena Ucapkan Kata Ini, Artinya Bikin Ngakak!
Wanita Indonesia dan anaknya nyaris diusir dari restoran Jerman karena kata 'kakak' (Foto: TikTok/@keluargabahagiadijerman0)
A
A
A

SEORANG warga negara Indonesia yang menetap di Jerman, mengungkapkan pengalamannya melalui akun TikTok @keluargabahagiadijerman0. Ia membagikan momen lucu sebuah kejadian yang dialaminya di restoran Jerman belum lama ini.

Video yang diunggahnya mencakup insiden di mana kebiasaan memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan 'kakak' hampir membuat keluarganya diusir dari sebuah restoran di Jerman.

Cerita yang diungkapkan mengisahkan saat anak-anaknya, Elena dan Kal, sedang bermain-main di restoran.

Sang kakak, Elena merebut mainan anak bungsunya, Kal, yang terbiasa memanggil kakaknya dengan sebutan 'kakak' seperti yang diajarkan di rumah. Dalam situasi tersebut, sang adik terus menerus memanggil kakaknya dengan sebutan tersebut.

Infografis Kota Paling Ramah Sedunia

Pemilik restoran, dengan ekspresi marah, mendatangi mereka dan meminta agar kata tersebut tidak diucapkan di restoran.

Meski keluarga ini adalah pelanggan tetap restoran itu, insiden tersebut mengejutkan dan membuat mereka merasa tersinggung.

Tindakan pemilik restoran yang menegur pemakaian kata 'kakak' dalam bahasa Jerman kepada anak tersebut memicu kesadaran bagi wanita itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188270/banjir-LYEI_large.jpg
Miris! Korban Banjir Sumatera Terima Sumbangan Baju Bolong dan Sepatu Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188156/penipuan-sipz_large.jpg
Hati-Hati Ada Penipuan Kencan dengan Oppa Korea! Beri Tawaran Romantis ala K-Drama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/25/3188078/viral-1OaF_large.jpg
Viral! Wanita Pirang Joget-joget di atas Candi Borobudur, Pengelola Minta Take Down Videonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3187915/viral-vBRw_large.jpg
Viral! Istri Labrak Selingkuhan Suami saat Wisuda, Karangan Bunga Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/612/3187649/viral-TWI9_large.jpg
Viral Warga Asyik Party di Tengah Bencana Banjir, Wali Nagari di Sumbar Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/612/3187654/viral-wv65_large.jpg
Kronolongi Lengkap Istri Sah Labrak Suami dan Selingkuhannya Berdua di Dalam Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement