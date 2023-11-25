Resep Makan Pagi Fuyunghai, Mudah Dibuat

FUYUNGHAI merupakan hidangan dari Tiongkok yang berbahan dasar telur dan dicampur dengan berbagai macam daging, sayuran, atau seafood dan kemudian digoreng atau didadar hingga kuning keemasan.

Selain itu, menambag cita rasa yang lezat, fuyunghai disiraman saus asam yang akan membuatmu ingin menambah porsi kedua.

Nah, buat kamu yang ingin mencoba membuatnya dan kreasikan di rumah, bisa coba menu yang dibuat @kindymoh. Berikut resepnya.

Bahan telur fuyunghai:

1/2 buah wortel

1/4 buah kol

100 gr ayam cincang

2 siung bawang putih

1/2 batang daun bawang