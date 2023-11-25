Final MasterChef Indonesia Season 11: Serunya Finalis MasterChef Saling Balas Pantun Hingga Nyanyikan Yel Dukung Kiki dan Belinda

PERSAINGAN antara Belinda dan Kiki di Grand Final MasterChef Indonesia Season 11 kian sengit, keduanya di babak final ini harus menaklukkan beberapa tantangan dari para juri, mulai dari tim challenge, hingga tantangan membuat lamb rack oleh Chef Hans Christian.

Menariknya, di tengah-tengah persaingan Kiki dan Belinda saat memasak, peserta MasterChef Indonesia Season 11 lain dan masing-masing keluarga yang hadir di galeri turut antusias memberikan dukungan.

Terdengar para finalis seru menyanyikan yel-yel hingga saling berbalas pantun untuk mendukung dan membuat Belinda dan Kiki semangat menyelesaikan tantangan dari tiga juri, Chef Juna, Chef Arnold, dan Chef Renatta.

“Main yoyo ke Jayapura, ayo dong Kiki juara!,” ujar Pak Usman, salah satu finalis MasterChef Indonesia Season 11 yang kali ini mendukung Kiki.

“Naik komodo ke Madura, Belinda pasti juara!” timpal salah satu keluarga Belinda yang hadir.

“Siapa yang paling jago di MasterChef! Kiki! Kiki! Emang Kiki? Yang beneer? Bercandaa.. bercandaa.. Belindaaa? Menang cuuy!” demikian bunyi yel-yel yang dinyanyikan keluarga Kiki.