Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Chef Hans Tantang Belinda dan Kiki Masak Lamb Rack di Final MasterChef Indonesia, Siapa Lebih Unggul?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |20:39 WIB
Chef Hans Tantang Belinda dan Kiki Masak Lamb Rack di Final MasterChef Indonesia, Siapa Lebih Unggul?
Kiki dan Belinda di final MasterChef Indonesia Season 11, (Foto: RCTI)
A
A
A

SETELAH selesai tantangan pertama yakni Tim Challenge, Belinda dan Kiki mendapatkan tamu spesial untuk melakukan tantangan kedua di Grand Final MasterChef Indonesia Season 11 yang digelar pada Sabtu, (25/11/2023)

Tamu spesial tersebut adalah Chef Hans Christian, yang khusus datang untuk mendemokan langsung hidangan yang nantinya harus diduplikasi alias dibuat ulang sama persis oleh Belinda dan Kiki.

Sebelum memanggil Chef Hans masuk ke galeri, Chef Arnold lantas membeberkan sedikit profil tentang Chef Hans. Menurutnya, Chef sekaligus pemilik restoran bernama August itu merupakan sosok Chef dengan jam terbang tinggi.

Bahkan, Chef Arnold menyebut, selain restaurantnya sukses menjadi salah satu restoran terbaik di Indonesia, Chef Hans juga baru-baru ini ditunjuk Presiden Jokowi untuk menghidangkan masakan di pergelaran bergengsi KTT Asean ke-43.

 BACA JUGA:

“Beliau adalah Chef muda, sangat passionate, saya juga pernah bekerja bareng dengan dia, dan saya bisa lihat one of the highly respected chef in this industry, dan beliau memiliki restaurant, sekarang menduduki the best restaurant in Indonesia,” ujar Chef Arnold

 

“Beliau baru-baru ini telah diminta khusus oleh Bapak Presiden Jokowi, untuk menghidangkan masakan di KTT Asean ke-43 dan restaurant beliau sekarang menduduki one of the best restaurant in Asia. Please welcome Hans Christian!” sambung Chef Arnold.

Chef Hans lantas memasuki galeri dan menyapa orang-orang yang ada di sana. Ekspresi antusias tak hanya terlihat dari raut wajah Belinda dan Kiki, namun juga para finalis MasterChef Indonesia Season 11 yang turut hadir menyaksikan momen bersejarah tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/298/3058601/masterchef_indonesia_season_12-DkAX_large.jpg
MasterChef Indonesia Kembali Hadir, Audisi Online Season 12 Telah Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/298/3058004/resep_unik_dan_mudah_ala_stefani_horison_di_konten_reels-OdGM_large.jpg
Resep Unik dan Mudah ala Stefani Horison di Konten Reels
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/194/2961380/sisca-masterchef-indonesia-tampil-anggun-dengan-gaun-pengantin-vintage-elegan-TQJ3sYjwJz.JPG
Sisca MCI Tampil Anggun dengan Gaun Pengantin Vintage Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/298/2955639/giovanni-juara-masterchef-indonesia-buka-restoran-bakmi-rasa-sultan-usung-konsep-jadul-qbtFAiLxW0.jpg
Giovanni Juara MasterChef Indonesia Buka Restoran Bakmi Rasa Sultan, Usung Konsep Jadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943452/belinda-masterchef-ungkap-cara-healingnya-kasih-makan-bebek-ggRY0zkW0d.jpg
Belinda MasterChef Ungkap Cara Healingnya: Kasih Makan Bebek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/612/2941636/belinda-bocorkan-juri-favoritnya-di-ajang-masterchef-indonesia-season-11-zuDipETiJf.jpg
Belinda Bocorkan Juri Favoritnya di Ajang MasterChef Indonesia Season 11
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement