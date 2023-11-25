Chef Hans Tantang Belinda dan Kiki Masak Lamb Rack di Final MasterChef Indonesia, Siapa Lebih Unggul?

SETELAH selesai tantangan pertama yakni Tim Challenge, Belinda dan Kiki mendapatkan tamu spesial untuk melakukan tantangan kedua di Grand Final MasterChef Indonesia Season 11 yang digelar pada Sabtu, (25/11/2023)

Tamu spesial tersebut adalah Chef Hans Christian, yang khusus datang untuk mendemokan langsung hidangan yang nantinya harus diduplikasi alias dibuat ulang sama persis oleh Belinda dan Kiki.

Sebelum memanggil Chef Hans masuk ke galeri, Chef Arnold lantas membeberkan sedikit profil tentang Chef Hans. Menurutnya, Chef sekaligus pemilik restoran bernama August itu merupakan sosok Chef dengan jam terbang tinggi.

Bahkan, Chef Arnold menyebut, selain restaurantnya sukses menjadi salah satu restoran terbaik di Indonesia, Chef Hans juga baru-baru ini ditunjuk Presiden Jokowi untuk menghidangkan masakan di pergelaran bergengsi KTT Asean ke-43.

BACA JUGA:

“Beliau adalah Chef muda, sangat passionate, saya juga pernah bekerja bareng dengan dia, dan saya bisa lihat one of the highly respected chef in this industry, dan beliau memiliki restaurant, sekarang menduduki the best restaurant in Indonesia,” ujar Chef Arnold

“Beliau baru-baru ini telah diminta khusus oleh Bapak Presiden Jokowi, untuk menghidangkan masakan di KTT Asean ke-43 dan restaurant beliau sekarang menduduki one of the best restaurant in Asia. Please welcome Hans Christian!” sambung Chef Arnold.

Chef Hans lantas memasuki galeri dan menyapa orang-orang yang ada di sana. Ekspresi antusias tak hanya terlihat dari raut wajah Belinda dan Kiki, namun juga para finalis MasterChef Indonesia Season 11 yang turut hadir menyaksikan momen bersejarah tersebut.