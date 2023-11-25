Semur Carpaccio Kiki Sukses Pukau Juri di Grand Final MasterChef Indonesia Season 11

DENGAN persaingan yang memanas, dua kontestan Grand Final MasterChef Indonesia Season 11, Kiki dan Belinda berhasil menyelesaikan tantangan pertama mereka yakni Tim Challange.

Kiki, berhasil mendapat pujian dewan juri saat menyajikan semur carpaccio buatannya dan dibantu enam orang eks kontestan. Kiki sendiri menyajikan menu semur sebagai main course kepada para dewan juri dan keluarganya dan keluarga Belinda. Tak disangka, menu semur carpaccio itu berhasil menggoyang lidah dewan juri.

“Segar, aromaticnya ada,” kata Chef Arnold.

Chef Renatta juga memberikan pujian untuk semur hidangan Kiki ini. Ia mengatakan bumbu semur dari Kiki begitu menggugah selera dan kaya akan rempah.