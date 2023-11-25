Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Semur Carpaccio Kiki Sukses Pukau Juri di Grand Final MasterChef Indonesia Season 11

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |18:41 WIB
Semur Carpaccio Kiki Sukses Pukau Juri di Grand Final MasterChef Indonesia Season 11
Kiki MasterChef Indonesia, (Foto: RCTI)
A
A
A

DENGAN persaingan yang memanas, dua kontestan Grand Final MasterChef Indonesia Season 11, Kiki dan Belinda berhasil menyelesaikan tantangan pertama mereka yakni Tim Challange.

Kiki, berhasil mendapat pujian dewan juri saat menyajikan semur carpaccio buatannya dan dibantu enam orang eks kontestan. Kiki sendiri menyajikan menu semur sebagai main course kepada para dewan juri dan keluarganya dan keluarga Belinda. Tak disangka, menu semur carpaccio itu berhasil menggoyang lidah dewan juri.

“Segar, aromaticnya ada,” kata Chef Arnold.

Chef Renatta juga memberikan pujian untuk semur hidangan Kiki ini. Ia mengatakan bumbu semur dari Kiki begitu menggugah selera dan kaya akan rempah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/298/3058601/masterchef_indonesia_season_12-DkAX_large.jpg
MasterChef Indonesia Kembali Hadir, Audisi Online Season 12 Telah Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/298/3058004/resep_unik_dan_mudah_ala_stefani_horison_di_konten_reels-OdGM_large.jpg
Resep Unik dan Mudah ala Stefani Horison di Konten Reels
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/194/2961380/sisca-masterchef-indonesia-tampil-anggun-dengan-gaun-pengantin-vintage-elegan-TQJ3sYjwJz.JPG
Sisca MCI Tampil Anggun dengan Gaun Pengantin Vintage Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/298/2955639/giovanni-juara-masterchef-indonesia-buka-restoran-bakmi-rasa-sultan-usung-konsep-jadul-qbtFAiLxW0.jpg
Giovanni Juara MasterChef Indonesia Buka Restoran Bakmi Rasa Sultan, Usung Konsep Jadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943452/belinda-masterchef-ungkap-cara-healingnya-kasih-makan-bebek-ggRY0zkW0d.jpg
Belinda MasterChef Ungkap Cara Healingnya: Kasih Makan Bebek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/612/2941636/belinda-bocorkan-juri-favoritnya-di-ajang-masterchef-indonesia-season-11-zuDipETiJf.jpg
Belinda Bocorkan Juri Favoritnya di Ajang MasterChef Indonesia Season 11
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement