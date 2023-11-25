Tim Challenge Jadi Tantangan Pertama Kiki dan Belinda di Final MasterChef Indonesia Season 11

AJANG kompetisi memasak, MastefChef Indonesia Season 11 telah mencapai babak Grand Final. Sebentar lagi, tak terasa publik akan menyaksikan siapa juara MasterChef Indonesia season ini.

Dua kontestan tersisa yakni Kiki dan Belinda siap bertarung memperebutkan trophi MasterChef Indonesia Season 11. Keduanya akan memberikan yang terbaik di pertarungan terakhir mereka di Galeri MasterChef Indonesia.

Hari ini, Sabtu (25/11/2023) pada tantangan pertama Grand Final MasterChef Indonesia Season 11 ini, Kiki dan Belinda pun mendapat challange yang belum pernah dilakukan di babak final MasterChef Indonesia, yakni tantangan secara kolektif dengan Tim Challange.

Kiki dan Belinda akan memasak dibantu oleh enam orang masing-masing. Mereka adalah eks kontestan MasterChef Indonesia Season 11 yang hadir untuk menyaksikan pertarungan keduanya.

“Kalian para eks kontestan akan memasak membantu teman kalian di Grand Final ini,” kata Chef Renatta.

(Foto: Instagram @masterchefina)

Mendengar tantangan itu, Kiki dan Belina pun terkejut sekaligus antusias. Mereka pun mukai memilih enam orang eks kontestan untuk tim mereka masing-masing.