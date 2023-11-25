Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Jelang Grand Final, Chef Juna Siap Beri Kejutan untuk Alumni MasterChef Indonesia Season 11

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |16:20 WIB
Jelang Grand Final, Chef Juna Siap Beri Kejutan untuk Alumni MasterChef Indonesia Season 11
Alumni MasterChef Indonesia Season 11, (Foto: Instagram @masterchefina)
A
A
A

AJANG kompetisi memasak, MastefChef Indonesia Season 11 telah mencapai babak Grand Final. Sebentar lagi, publik akan menyaksikan siapa juara MasterChef Indonesia musim ini.

Dua kontestan tersisa yakni Kiki dan Belinda siap bertarung memperebutkan trophi MasterChef Indonesia Season 11. Keduanya akan memberikan yang terbaik di pertarungan terakhir mereka di Galeri MasterChef.

Sementara itu, akan ada banyak kejutan yang siap dihadirkan untuk para penonton jelang Grand Final MasterChef Indonesia Season 11 ini. Salah satunya kejutan spesial dari Chef Juna. Nantinya, para alumni MasterChef Indonesia Season 11 akan hadir memberikan semangat untuk Kiki dan Belinda.

 BACA JUGA:

Rupanya, Chef Juna sudah mempersiapkan kejutan khusus untuk mereka loh!

“Kalian berpikir aku akan membiarkan kalian pergi dengan mudah?,” kata Juna dalam teaser di Instagram MasterChef Indonesia Season 11, Sabtu (25/11/2023)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/298/3058601/masterchef_indonesia_season_12-DkAX_large.jpg
MasterChef Indonesia Kembali Hadir, Audisi Online Season 12 Telah Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/298/3058004/resep_unik_dan_mudah_ala_stefani_horison_di_konten_reels-OdGM_large.jpg
Resep Unik dan Mudah ala Stefani Horison di Konten Reels
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/194/2961380/sisca-masterchef-indonesia-tampil-anggun-dengan-gaun-pengantin-vintage-elegan-TQJ3sYjwJz.JPG
Sisca MCI Tampil Anggun dengan Gaun Pengantin Vintage Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/298/2955639/giovanni-juara-masterchef-indonesia-buka-restoran-bakmi-rasa-sultan-usung-konsep-jadul-qbtFAiLxW0.jpg
Giovanni Juara MasterChef Indonesia Buka Restoran Bakmi Rasa Sultan, Usung Konsep Jadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943452/belinda-masterchef-ungkap-cara-healingnya-kasih-makan-bebek-ggRY0zkW0d.jpg
Belinda MasterChef Ungkap Cara Healingnya: Kasih Makan Bebek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/612/2941636/belinda-bocorkan-juri-favoritnya-di-ajang-masterchef-indonesia-season-11-zuDipETiJf.jpg
Belinda Bocorkan Juri Favoritnya di Ajang MasterChef Indonesia Season 11
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement