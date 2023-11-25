Jelang Grand Final, Chef Juna Siap Beri Kejutan untuk Alumni MasterChef Indonesia Season 11

AJANG kompetisi memasak, MastefChef Indonesia Season 11 telah mencapai babak Grand Final. Sebentar lagi, publik akan menyaksikan siapa juara MasterChef Indonesia musim ini.

Dua kontestan tersisa yakni Kiki dan Belinda siap bertarung memperebutkan trophi MasterChef Indonesia Season 11. Keduanya akan memberikan yang terbaik di pertarungan terakhir mereka di Galeri MasterChef.

Sementara itu, akan ada banyak kejutan yang siap dihadirkan untuk para penonton jelang Grand Final MasterChef Indonesia Season 11 ini. Salah satunya kejutan spesial dari Chef Juna. Nantinya, para alumni MasterChef Indonesia Season 11 akan hadir memberikan semangat untuk Kiki dan Belinda.

Rupanya, Chef Juna sudah mempersiapkan kejutan khusus untuk mereka loh!

“Kalian berpikir aku akan membiarkan kalian pergi dengan mudah?,” kata Juna dalam teaser di Instagram MasterChef Indonesia Season 11, Sabtu (25/11/2023)