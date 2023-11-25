5 Tips Gorengan Tetap Renyah dan Krispi dalam Waktu Lama

MAKANAN yang digoreng tentunya lebih nikmat disantap jika renyah, hangat dan garing. Namun tak dipungkiri menjaga kerenyahan gorengan tetap sempurna menjadi tantangan tersendiri, apalagi jika Anda harus menyajikannya dalam jumlah besar di pesta atau acara.

Tapi jangan khawatir, jika tahu trik yang tepat, sebetulnya gorengan bisa tetap renyah dalam waktu lama dan tidak akan cepat lemas atau melempem loh! Dilansir dari NDTV, Sabtu (25/11/2023) berikut lima tips gorengan tetap renyah dan krispi dalam waktu yang lama.

1. Taruh di wire rack: Baik digoreng secara konvensional pakai minyak atau air-fryer, begitu selesai digoreng makanan langsung segera dipindahkan ke rak kawat untuk menjaga kerenyahannya dalam waktu lama. Sebab wire rack memberikan sirkulasi udara 360 derajat di sekitar seluruh bahan makanan, sehingga kelembapan berlebih bisa keluar.

2. Hangatkan dalam oven: Sering makanan malah jadi lembek saat dipanaskan kembali. Untuk menghindarinya, simpan gorengan Anda di dalam oven taruh di wire rack lalu panggang selama kurang lebih 15 menit. Ini akan membantu makanan bisa mempertahankan teksturnya dengan mudah.

BACA JUGA: