HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Pagi Nasi Goreng Spesial untuk Keluarga

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |14:05 WIB
Resep Makan Pagi Nasi Goreng Spesial untuk Keluarga
Nasi goreng spesial untuk keluarga. (Foto: Instagram)
NASI goreng bisa kamu nikmati bersama keluarga disaat pagi hari. Resep ini begitu mudah dibuat dengan hasil yang lezat.

Kumpul bersama pada akhir pekan menjadi momen yang mungkin jarang terjadi. Untuk membuat hari lebih istimewa, tak ada salahnya kamu memberikan hidangan spesial pula yang simple dan mengeyangkan.

Mengutip berbagai sumber, Sabtu (25/11/2023), berikut resep makan pagi.

Nasi Goreng Cabe Hijau

 Nasi Goreng

(Foto: Instagram @lina.tjoandra)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Bahan:⠀⠀⠀⠀

4 piring nasi putih⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

5 buah bakso, iris⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

2 buah sosis, iris⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

50 gr teri medan⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

2 papan pete, kupas⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

3 butir telur⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

2 sdm kecap ikan⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

1 sdm saus tiram⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Gula, garam, penyedap sesuai selera⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Minyak untuk menumis

Bumbu halus:⠀⠀

10 buah cabe hijau keriting⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Cabe rawit sesuai selera⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

5 siung bawang merah⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

4 siung bawang putih⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Cara memasak:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

1. Tumis bumbu halus sampai wangi, lalu masukkan bakso dan sosis. Aduk sampai sosis berubah warna.

2. Masukkan teri medan, lalu pete, aduk rata dan letakan ke tepi wajan.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

3. Tambahkan telur, orak-arik sampe kering. Masukkan nasi, bumbui kecap ikan, saus tiram, gula, garam, penyedap. Masak sambil diaduk sampe matang⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

4. Angkat, sajikan dengan taburan bawang goreng.

