Resep Makan Malam Ikan Nila Bumbu Kuning

IKAN nila bumbu kuning, makanan yang nikmat disajikan untuk kelurga saat makan malam. Disajikan dengan nasi putih, tentu akan membuat kamu merasa ketagihan.

Perlu diketahui bahwa dalam satu ekor ikan nila, ternyata banyak terkandung protein dan asam folat yang baik untuk tubuh. Selain itu, ikan yang satu ini ternyata juga banyak mengandung vitamin B12, fosfor, selenium, dan kalium.

Dalam 100 gram ikan nila, terdapat sekitar 128 kalori, 0 gram karbohidrat, 26 gram protein, 3 gram lemak, serta sejumlah vitamin B3, B12, kalium, fosfor, serta selenium.

Mengutip akun Instgaram @aniktriwina, Sabtu (25/11/2023), berikut resep ikan nila bumbu kuning

Bahan:

½ kg ikan nila, bersihkan dan lumuri air jeruk nipis dan goreng hingga matang

Bumbu halus:

7 butir bawang merah