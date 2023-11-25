Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Siang Aneka Telur, Praktis Dibuat

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |05:05 WIB
Resep Makan Siang Aneka Telur, Praktis Dibuat
Resep makan siang aneka telur. (Foto: Instagram)
A
A
A

TELUR merupakan makanan berprotein yang mudah ditemukan. Cara pengolahannya pun terbilang mudah dengan hasil yang lezat.

Buat kamu pencinta telur, tidak ada salahnya mencoba beberapa resep makan siang aneka telur ini. Apalagi disantap bersama bareng keluarga di akhir pekan.

Melansir dari berbagai sumber pada Sabtu (25/11/2023), berikut resep yang bisa diikuti.

Resep Telur Ceplok Santan

Telur

(Instagram @wulanfoods)

Bahan:

4 butir telur

65 ml santan kental

Pete (opsional)

Sedikit air

Bumbu halus:

12 buah cabe rawit

6 siung bawang merah

4 siung bawang putih

1 butir kemiri

Garam, gula secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

2 cm lengkuas geprek

Caranya:

1. Panaskan minyak, lalu ceplok telur satu per satu. Angkat dan tiriskan.

2. Panaskan kembali sedikit minyak di wajan, lalu tumis bumbu halus sampai harum. Setelah itu, tuang air dan masak sampai mendidih.

3. Masukkan santan, aduk-aduk jangan sampai pecah. Setelah itu, masukkan telur dan pete. Masak beberapa saat, koreksi rasa dan sajikan.

