Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Sopir Ambulans Ketemu Mbak Kunti Duduk Santai di Kuburan, Auto Ngacir

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |00:34 WIB
Viral Sopir Ambulans Ketemu Mbak Kunti Duduk Santai di Kuburan, Auto Ngacir
Viral Mbak Kunti. (Foto: TikTok)
A
A
A

BERBICARA soal kisah mistis, salah satu orang yang kerap bersinggungan langsung dengan mahluk gaib adalah Sopir ambulan. Tidak heran, selain harus mengangkut orang yang sakit, mereka pun harus membawa jenazah ke pemakaman.

Nah, belakangan beredar video kisah sopir ambulans yang membagikan video mistis lantaran diduga diganggu makhluk halus, kuntilanak di pemakaman. Cerita itu diunggah lewat akun TikTok, @ambulansvip_mms03.

Dalam unggahannya, pria yang diketahui bernama Geni Nur Alfiansyah itu hendak kembali ke mobil ambulansnya usai dari pemakaman.

Viral Kuntilanak

“Gak sengaja lagi nungguin keranda di pemakaman, ada Yuyun lagi duduk santai,” tulis akun itu, dikutip MNC Portal Indonesia.

Video itu memerlihatkan Geni yang tengah berjalan seorang diri menuju mobil ambulans-nya. Namun, ia mengaku syok dan lari lantaran melihat sosok diduga kuntilanak tengah duduk tak jauh dari mobilnya.

“Mana sepi lagi, gak ada orang maghrib-maghrib. Tadi sih masih ada (kuntilanak). Bismillah,” kata Geni dengan ketakutan.

Ia pun memberanikan diri menghampiri mobil ambulansbya lagi, sekaligus memastikan apakah makhluk tersebut masih ada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement