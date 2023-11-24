Viral Sopir Ambulans Ketemu Mbak Kunti Duduk Santai di Kuburan, Auto Ngacir

BERBICARA soal kisah mistis, salah satu orang yang kerap bersinggungan langsung dengan mahluk gaib adalah Sopir ambulan. Tidak heran, selain harus mengangkut orang yang sakit, mereka pun harus membawa jenazah ke pemakaman.

Nah, belakangan beredar video kisah sopir ambulans yang membagikan video mistis lantaran diduga diganggu makhluk halus, kuntilanak di pemakaman. Cerita itu diunggah lewat akun TikTok, @ambulansvip_mms03.

Dalam unggahannya, pria yang diketahui bernama Geni Nur Alfiansyah itu hendak kembali ke mobil ambulansnya usai dari pemakaman.

“Gak sengaja lagi nungguin keranda di pemakaman, ada Yuyun lagi duduk santai,” tulis akun itu, dikutip MNC Portal Indonesia.

Video itu memerlihatkan Geni yang tengah berjalan seorang diri menuju mobil ambulans-nya. Namun, ia mengaku syok dan lari lantaran melihat sosok diduga kuntilanak tengah duduk tak jauh dari mobilnya.

BACA JUGA: Mbak Sri Wulandari Guritno Goyang TikTok Pakai TankTop Putih Bikin Netizen Gagal Fokus

“Mana sepi lagi, gak ada orang maghrib-maghrib. Tadi sih masih ada (kuntilanak). Bismillah,” kata Geni dengan ketakutan.

Ia pun memberanikan diri menghampiri mobil ambulansbya lagi, sekaligus memastikan apakah makhluk tersebut masih ada.