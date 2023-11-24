Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Grand Final MasterChef Indonesia 11, Siapakah Yang Jadi Juara?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |19:46 WIB
Grand Final MasterChef Indonesia 11, Siapakah Yang Jadi Juara?
Grand Final MCI Season 11.
A
A
A

KOMPETISI memasak Master Chef Indonesia sudah memasuki babak akhir. Tersisa dua peserta yaitu Kiki dan Belinda yang siap berjuang untuk bisa mendapatkan gelar juara pada season ini.

Kedua finalis ini tentunya akan memberikan penampilan memasak terbaiknya untuk bisa mendapat perhatian juri hingga dinobatkan sebagai juara.

Kita tengok saja nanti, dengan mentalku selama ini akan kuguncang galeri Masterchef untuk terakhir kalinya," ujar Kiki seperti dikutip dari Instagram @masterchefina, Jumat (24/11/2023).

Begitu juga dengan Belinda, dengan posisinya yang sudah masuk ke babak grand final, dia siap membuktikan kepada semua orang yang sempat menganggap rendah dirinya selama ini.

"Orang ngira aku aku orang yang lemah, tapi lihat aku sekarang, gelar juara tinggal selangkah lagi," katanya.

Pasti Anda penasaran kan siapa yang akan menjadi pemenang Masterchef Indonesia Season 11? Jangan lupa saksikan tayangan Grand Final Masterchef Indonesia Season 11 yang kan segera diketahui pada sore besok, Sabtu 22 November 2023 pukul 18.10 WIB di RCTI, RCTI+ dan Vision+.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
