Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Pernikahan Selebgram Nadya Mustika, Usung Adat Sunda

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |19:17 WIB
Potret Pernikahan Selebgram Nadya Mustika, Usung Adat Sunda
Iqbal Rosadi dan Nadya Mustika. (Foto: Instagram)
A
A
A

KABAR bahagia datang dari selebgram Nadya Mustika, sebab dia resmi menikah dengan kekasih hatinya Iqbal Rosadi hari ini. Kabar tersebut datang dari unggahan terbaru putri pedangdut, Iis Dahlia, Salsha Indradjaja di Twitter.

Dalam postingannya itu, Salsha menuliskan bahwa sahabatnya itu menikah untuk kedua kalinya. Salsha juga berharap pernikahan Nadya Mustika dan Iqbal Rosadi akan selamanya. Sebab Nadya sempat gagal menjalani pernikahan dengan Rizki DA beberapa tahun lalu.

"Sedang deg2an, besok adik perempuan menikah untuk yang kedua kali nya. Di Pernikahan pertama, banyak patah hati yang hanya kami keluarga tau, mulai dari diserang shipper gila di instagram sampai anaknya dites DNA. Semoga besok sampai selamanya, banyak cinta yang dia dapatkan," jelas Salsha di Twitter.

"Besok cakidut bobo nya sama papa yang sayaaaaang banget," tambahnya.

Momen pernikahan Nadia pun dibagikan oleh suami Iis Dahlia, Satrio Dewandono dalam unggahannya di Instagram @satriodewandono. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya.

Momen akad

Nadya Mustika

Potret Nadya dan Iqbal saat akan menjalani akad nikah. Nadia nampak anggun dalam balutan kebaya putih adat Sunda. Sementara Iqbal memakai beskpa putih dan blangkon khas Sunda. Keduanya nampak tegang jelang resmi menjadi pasangan suami istri.

Sah menjadi pasutri

Nadya Mustika

Momen Nadya dan Iqbal pamer buku nikah usai resmi menjadi pasangan suami istri. Wajah bahagia keduanya begitu terpancar di foto ini. Dari foto ity terlihat dekorasi pernikahannya terlihat sederhana dengan mengusung nuansa putih dan hiasan bunga mawar berwarna senada.

Cantik jadi pengantin Sunda

Nadya Mustika

Potret Nadia saat menjadi pengantin Sunda. Dia memakai kebaya warna putih dengan detail payet yang menghiasi bajunya. Ibu satu anak itu juga menambahkan siger dan hiasan bunga melati yang mempercantik penampilannya. Makeup yang dia pakai juga terlihat bold di area mata sehingga membuatnya terlihat manglingi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/612/3137781/habiskan_uang_rp126_juta_selebgram_ini_menyesal_ubah_wajahnya_seperti_kucing-5n36_large.jpg
Habiskan Uang Rp126 Juta Lebih, Selebgram Ini Menyesal Ubah Wajahnya Seperti Catwoman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077381/chatimeh-9Fiy_large.jpg
Potret Chatimeh si Istri Virtual Naik Gunung Sindoro, Idaman Para Petualang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071365/asy_syifa-lM60_large.jpg
5 Potret Kamila Asy Syifa, Selebgram yang Menikah Muda dengan Gus Zizan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3071029/oza_luthfia-klfW_large.jpg
Potret Selebgram Oza Luthfia di Padang Pasir, Pose Menantang Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066335/aghnia_punjabi-hKL2_large.jpg
Aghnia Punjabi Dihujat Usai Bikin Jokes soal Penganiayaan Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062214/laurencia_santoso-iU1W_large.jpg
Potret Selebgram Cantik Laurencia Santoso, Tampil Memesona dengan Makeup Flawless
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement