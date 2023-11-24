Potret Pernikahan Selebgram Nadya Mustika, Usung Adat Sunda

KABAR bahagia datang dari selebgram Nadya Mustika, sebab dia resmi menikah dengan kekasih hatinya Iqbal Rosadi hari ini. Kabar tersebut datang dari unggahan terbaru putri pedangdut, Iis Dahlia, Salsha Indradjaja di Twitter.

Dalam postingannya itu, Salsha menuliskan bahwa sahabatnya itu menikah untuk kedua kalinya. Salsha juga berharap pernikahan Nadya Mustika dan Iqbal Rosadi akan selamanya. Sebab Nadya sempat gagal menjalani pernikahan dengan Rizki DA beberapa tahun lalu.

"Sedang deg2an, besok adik perempuan menikah untuk yang kedua kali nya. Di Pernikahan pertama, banyak patah hati yang hanya kami keluarga tau, mulai dari diserang shipper gila di instagram sampai anaknya dites DNA. Semoga besok sampai selamanya, banyak cinta yang dia dapatkan," jelas Salsha di Twitter.

"Besok cakidut bobo nya sama papa yang sayaaaaang banget," tambahnya.

Momen pernikahan Nadia pun dibagikan oleh suami Iis Dahlia, Satrio Dewandono dalam unggahannya di Instagram @satriodewandono. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya.

Momen akad

Potret Nadya dan Iqbal saat akan menjalani akad nikah. Nadia nampak anggun dalam balutan kebaya putih adat Sunda. Sementara Iqbal memakai beskpa putih dan blangkon khas Sunda. Keduanya nampak tegang jelang resmi menjadi pasangan suami istri.

Sah menjadi pasutri

Momen Nadya dan Iqbal pamer buku nikah usai resmi menjadi pasangan suami istri. Wajah bahagia keduanya begitu terpancar di foto ini. Dari foto ity terlihat dekorasi pernikahannya terlihat sederhana dengan mengusung nuansa putih dan hiasan bunga mawar berwarna senada.

Cantik jadi pengantin Sunda

Potret Nadia saat menjadi pengantin Sunda. Dia memakai kebaya warna putih dengan detail payet yang menghiasi bajunya. Ibu satu anak itu juga menambahkan siger dan hiasan bunga melati yang mempercantik penampilannya. Makeup yang dia pakai juga terlihat bold di area mata sehingga membuatnya terlihat manglingi.