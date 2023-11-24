Sederet Zodiak Hobi Overthinking, Si Virgo Nomor 1!

STRES memang tak bisa terhindarkan bagi sebagian orang apalagi yang tinggal di kota-kota besar. Sayangnya, kondisi seperti ini bisa bertambah buruk dengan ditambah kebiasaan overthinking.

Selalu memikirkan sesuatu dengan berlebihan, dilandari rasa takut dan khawatir ketika mengalami masalah. Sehingga membuat diri sendiri jadi cemas dan takut, lalu akhirnya stress.

Tahukah Anda, sifat atau karakter seperti ini terdapat dalam karakter bawaan dari tanda zodiak? Dikutip dari Times of India, Minggu (26/11/2023) ini dia empat zodiak yang disebut hobi overthinking.

1. Virgo: Secara alamiah adalah seseorang yang pekerja keras karena punya ambisi dan keinginan besar untuk sukses. Namun di sisi lain, sering disertai dengan kecemasan yang sebagian besar datang dari dirinya sendiri. Tipe yang suka langsung berpikir bahwa ia tak pernah bisa menyelesaikan sesuatu dan merasa gagal.

2. Libra: Para Libra punya ketakutan terhadap konflik, sehingga seringkali bisa menjadi sumber ketegangan dirinya secara emosional.

