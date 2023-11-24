Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sederet Zodiak Hobi Overthinking, Si Virgo Nomor 1!

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |23:00 WIB
Sederet Zodiak Hobi Overthinking, Si Virgo Nomor 1!
Zodiak hobi overthinking, (Foto: Pressfoto/Freepik)
A
A
A

STRES memang tak bisa terhindarkan bagi sebagian orang apalagi yang tinggal di kota-kota besar. Sayangnya, kondisi seperti ini bisa bertambah buruk dengan ditambah kebiasaan overthinking.

Selalu memikirkan sesuatu dengan berlebihan, dilandari rasa takut dan khawatir ketika mengalami masalah. Sehingga membuat diri sendiri jadi cemas dan takut, lalu akhirnya stress.

Tahukah Anda, sifat atau karakter seperti ini terdapat dalam karakter bawaan dari tanda zodiak? Dikutip dari Times of India, Minggu (26/11/2023) ini dia empat zodiak yang disebut hobi overthinking.

1. Virgo: Secara alamiah adalah seseorang yang pekerja keras karena punya ambisi dan keinginan besar untuk sukses. Namun di sisi lain, sering disertai dengan kecemasan yang sebagian besar datang dari dirinya sendiri. Tipe yang suka langsung berpikir bahwa ia tak pernah bisa menyelesaikan sesuatu dan merasa gagal.

2. Libra: Para Libra punya ketakutan terhadap konflik, sehingga seringkali bisa menjadi sumber ketegangan dirinya secara emosional.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement