Taurus hingga Cancer, Zodiak Jago Atur Budget saat Berkencan

BERKENCAN tentunya jadi salah satu momen favorit tiap pasangan saat memadu kasih. Meski memang bisa dilakukan di rumah, tapi berkencan biasanya jadi lebih menarik bagi sebagian pasangan jika dilakukan di luar rumah dengan berbagai aktivitas.

Uniknya, dilihat dari karakter yang dimiliki tiap tanda zodiak, dari kacamata dunia astrologi, ada empat zodiak tertentu yang jago dalam mengatur budget ketika berkencan loh! Nah, apa saja zodiak dengan skill mumpuni tersebut? Mengutip Pinkvilla, Minggu (24/11/2023) berikut paparannya.

1. Taurus: Para Taurus dikenal karena kecintaannya pada kemewahan, salah satu bentuk ekspresi cintanya ia wujudkan dengan membawakan hadiah luar biasa pada kekasihnya walau nominalnya tak selalu mahal.

2. Capricorn: Pribadi yang disiplin dan banyak akal, tak heran kalau jago menemukan kegiatan yang hemat biaya tapi tetap menyenangkan untuk berkencan, dengan fokus pada kualitas daripada kemewahan. Realistis tapi tetap romantic.

