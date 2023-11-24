4 Zodiak Sering Sombong dan Gengsi dalam Pekerjaan

TIDAK semua orang cerdas dan berbakat bisa tetap rendah hati, termasuk dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah, tipe orang seperti ini nyatanya memang bisa ditemui dalam dunia kerja.

Cerdas tapi sombong dan gengsi, hal inilah pada akhirnya menghambat kemajuan karir dan pekerjaannya. Dari kacamata astrologi, ada empat zodiak yang dianggap sangat cerdas tapi egois dan sombong, sehingga sulit berkembang maju dalam karir. Dilansir dari Knowinsiders, Minggu (26/11/2023) berikut uraian singkatnya:

1. Leo: Cerdas tapi konservatif, disebut jadi karakter para Leon yang selalu yakin bahwa ia berbakat dan bijaksana. Tapi sayangnya sering bertindak ceroboh dan mengabaikan pendapat orang lain dan bisa membuat orang lain akan merasa terganggu dengan hal ini.

2. Sagitarius: Pribadi Sagitarius jarang terluka dalam konflik karena ia percaya bahwa ia lebih baik dibandingkan orang lain. Bisa jadi pribadi yang angkuh dan tak menyenangkan, membuat dirinya gagal untuk bekerja sama dengan tim dan harus kehilangan promosi yang menguntungkan di tempat kerja.