HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Paling Cerdas, Anda Termasuk?

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |12:00 WIB
5 Zodiak Paling Cerdas, Anda Termasuk?
Zodiak paling cerdas, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEMUA orang pasti ingin punya otak yang cerdas, karena siapa sih yang tak ingin punya kepintaran di atas rata-rata?

Kecerdasan setiap orang sendiri, banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Cerdas di sini juga bukan hanya soal akademis, tapi juga menyangkut hal non-akademis. Menariknya, melansir Knowinsiders, Minggu (26/11/2023) menurut dunia astrologi ada lima zodiak yang dianggap sebagai paling cerdas. Baca penjelasan singkatnya berikut ini.

1. Aquarius: Para Aquarius ini dikenal cerdas karena karakter dirinya yang ingin maju dan inovatif, makanya punya ide-ide yang mendalam dan tekad dalam mengejar tujuan hidup. Apalagi para Aquarius suka bergaul dengan orang-orang yang cerdas.

2. Gemini: Para Gemini dikenal punya banyak ide-ide pada otaknya. Ditambah, umumnya orang-orang Gemini sangat terampil dalam komunikasi yang baik dan punya kemampuan mumpuni dalam beradaptasi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
