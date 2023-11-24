5 Zodiak Paling Cerdas, Anda Termasuk?

SEMUA orang pasti ingin punya otak yang cerdas, karena siapa sih yang tak ingin punya kepintaran di atas rata-rata?

Kecerdasan setiap orang sendiri, banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Cerdas di sini juga bukan hanya soal akademis, tapi juga menyangkut hal non-akademis. Menariknya, melansir Knowinsiders, Minggu (26/11/2023) menurut dunia astrologi ada lima zodiak yang dianggap sebagai paling cerdas. Baca penjelasan singkatnya berikut ini.

1. Aquarius: Para Aquarius ini dikenal cerdas karena karakter dirinya yang ingin maju dan inovatif, makanya punya ide-ide yang mendalam dan tekad dalam mengejar tujuan hidup. Apalagi para Aquarius suka bergaul dengan orang-orang yang cerdas.

2. Gemini: Para Gemini dikenal punya banyak ide-ide pada otaknya. Ditambah, umumnya orang-orang Gemini sangat terampil dalam komunikasi yang baik dan punya kemampuan mumpuni dalam beradaptasi.

