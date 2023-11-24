90 Kata-Kata Romantis Bahasa Inggris dan Artinya

KATA-KATA romantis bahasa Inggris dan artinya bisa kamu gunakan untuk ungkapkan perasaan pada pasangan, orangtua, anak, bahkan seseorang yang kamu dekati.

Seperti apa kata-kata romantis yang bikin orang kesayanganmu meleleh? Berikut adalah 90 kata-kata romantis dan artinya, dikutip dari berbagai sumber, Jumat(24/11/2023).

Kata-kata Romantis Bahasa Inggris yang Bikin Meleleh

1. I never thought that love could feel like this. (Aku tak pernah mengira bawa mencintaimu begini rasanya).

2. My love belongs to you. (Cintaku hanya milikmu).

3. Meeting you was fate, becoming your friend was choice, but falling in love with you was completely out of my control. (Bertemu denganmu adalah takdir, menjadi temanmu adalah pilihan, tapi jatuh cinta denganmu benar-benar di luar dayaku).

4. Life without you will be like going to sleep and never having sweet dreams. (Hidup tanpamu seperti tidur dan tidak pernah mendapatkan mimpi yang indah).

5. Loving you has made life even sweeter. (Mencintaimu membuat hidup ini tersa lebih manis).

6. You are my love, my heart, and my life.(Kamu adalah cintaku, jiwaku, dan hidupku).

7. Your warm smile and your deep care are more precious than gold. (Senyum hangatmu dan perhatianmu yang sangat dalam lebih berharga dari pada emas).

8. When I look at you, I see a woman that I find as idol. (Ketika aku menatapmu, Aku menemukan seorang wanita yang kuanggap sebagai idola).

9. You are the music that makes my heart sing. (Kamu bagaikan alunan musik yang membuat hatiku bernyanyi).

10. I have fallen for you because of all those little things you are never aware of. (Aku telah jatuh cinta kepadamu karena semua hal kecil yang tidak pernah kau sadari).

11. If you are a book i borrowed from the library, then i would never give it back. (Jika kamu adalah buku yang aku pinjam dari perpustakaan, maka aku tidak akan pernah mengembalikannya).

12. Distance is never an issue, because in the end, i know i have you. (Jarak tidak pernah menjadi masalah, karena pada akhirnya, aku tahu aku memilikimu).

13.When you’re beside me, i feel like all my problems vanish in the air. (Saat kamu berada di sampingku, aku merasa semua masalahku lenyap di udara).

14. Thank you for making every miracle possible for me. (Terima kasih telah membuat setiap keajaiban menjadi mungkin bagiku).

15. Every time i would look into your eyes, I know you are the one for me. (Setiap kali aku melihat ke dalam matamu, aku tahu kamu adalah orang yang tepat untukku).

16. You are the source of my joy, the center of my world and the whole of my heart. (Kamu adalah sumber kegembiraanku, pusat duniaku, dan seluruh hatiku).

17. I don’t need paradise because i found you. I don’t need dreams because i already have you. (Aku tidak membutuhkan surga karena aku menemukanmu. Aku tidak butuh mimpi karena aku sudah memilikimu).

18. If i know what love is, it is because of you – Hermann Hesse (Jika aku tahu apa itu cinta, itu karenamu)

19. I can’t stop thinking about you, today, tomorrow, always. (Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, hari ini, besok, selalu).

20. I know you love me when I saw your eyes shine bright when looked at me. (Aku tahu kamu mencintaiku ketika melihat matamu yang bersinar cerah saat menatapku).

21. I’m not the same since I met u, the days turned longer, the nights turned colder, and u will always have a special place in my heart. I do love you! (Aku bukanlah orang yang sperti dulu sejak bertemu denganmu. Hari terasa lebih lama. Malam tersa lebih dingin. Dan kamu selalu mendapat tempat istimewa di hatiku. Aku sungguh mencintaimu).

22. The day will come when you’ll be mine. But I’ll just wait till that time. If I have to wait forever, that’s what I’ll do. Cause I can’t live my life without you. (Hari itu akan datang saat kamu menjadi milikku. Tapi aku hanya akan menunggunya saat itu tiba. Jika memang aku harus menunggu selamanya, itupun akan aku lakukan. Karena aku tak bisa hidup tanpamu).

23. Love and kindness are never wasted. They always make a difference. They bless the one who receives them, and they bless you, the giver. (Cinta dan kebaikan tidak pernah sia-sia. Mereka selalu membuat perbedaan. Mereka memberkati orang yang menerimanya, dan mereka memberkatimu, pemberinya).

24. To be trusted is a greater compliment than to be loved. (Dipercaya adalah pujian yang lebih besar daripada dicintai).

25. You learn to speak by speaking, to study by studying, to run by running, to work by working; and just so, you learn to love by loving. All those who think to learn in any other way deceive themselves. (Kamu belajar berbicara dengan berbicara, belajar dengan belajar, berlari dengan berlari, bekerja dengan bekerja; dan dengan begitu, kamu belajar mencintai dengan mencintai. Semua orang yang berpikir untuk belajar dengan cara lain menipu diri mereka sendiri.)

26. Indeed we have much taste. Indeed we are not together. If indeed we are destined to be together forever, love would not be where. (Sungguh kita punya banyak perbedaan. Sesungguhnya kita pun tidak sedang bersama. Jika memang kita ditakdirkan bersama selamanya, cinta tak akan kemana).

27.When love feels like magic, you call it destiny. When destiny has a sense of humor, you call it serendipity. (Ketika cinta terasa seperti sihir, kamu menyebutnya takdir. Saat takdir berubah menjadi sebuah humor, kamu menyebutnya kejutan yang menyenangkan).

28. Love is a mystery that is hidden throughout the ages, sneaking behind the appearance and make our hearts as the nest. (Cinta adalah suatu misteri yang terselubung sepanjang zaman, mengendap-endap di balik penampilan dan menjadikan hati kita sebagai sarangnya).

29. I’m not the same since i met u, the days turned longer the nights turned colder and u will always have a special place in my heart just for you. I do love you! (Aku bukanlah orang yang sperti dulu sejak bertemu denganmu. Hari terasa lebih lama. Malam tersa lebih dingin. Dan kamu selalu mendapat tempat istimewa di hatiku. Aku sungguh mencintaimu!).

30. Don’t ask yourself what the world needs, ask yourself what makes you come alive. And then go and do that. Because what the world needs is people who have come alive. (Jangan bertanya pada diri sendiri apa yang dibutuhkan dunia, tanyakan pada diri sendiri apa yang membuatmu menjadi hidup. Dan kemudian pergi dan lakukan itu. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang-orang yang hidup.