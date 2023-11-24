Mau Healing di Pantai? Ini Baju ke Pantai Simple Yang Nyaman Dipakai

BAJU ke pantai simpel banyak dicari orang karena tidak merepotkan saat bepergian.

Berbicara tentang style OOTD ke pantai, kenyamanan adalah faktor paling utama yang perlu Anda perhatikan. Pasalnya, kemungkinannya besar cuaca di pantai akan sangat terik dan berangin.

Jadi, pastikan Anda tetap bisa bermain air dan menikmati pemandangan indah tanpa perlu merasa risih. Berikut adalah beberapa inspirasi baju ke pantai simpel yang bisa Anda kenakan.

5 Baju ke Pantai Simpel

1. Swimsuit

Swimsuit wajib banget buat dikenakan jika Anda ingin berenang di pantai. Kenakan swimsuit bernuansa putih atau warna terang lainnya supaya dapat memantulkan cahaya matahari. Sehingga, cuaca panas akan terasa tidak begitu menyengat.

2. Celana Pendek

Jika Anda ingin mengenakan celana saat berlibur di pantai, hindari item dengan bahan yang terlalu tebal dan ketat seperti jeans. Sebaliknya, Anda bisa mengenakan celana pendek berbahan katun dan bernuansa cerah.

3. Kemeja

Kata siapa kemeja hanya bisa digunakan untuk acara formal? Anda bisa menggunakannya bahkan saat liburan di pantai kok! Caranya, Anda bisa memilih kemeja bermotif tropis seperti dedaunan, floral, dan buah-buahan, yang memiliki bahan ringan serta menyerap keringat.

Agar nyaman maksimal, pilih kemeja yang berukuran longgar. Padukan dengan hijab dan bawahan yang polos agar tidak nabrak. Pilih aksesori yang senada dengan warna dasar kemeja.

4. Outer Tenun

Saat berada di pantai, biasanya Anda akan bertemu dengan beberapa turis mancanegara karena pantai merupakan destinasi favorit mereka. Nah, kini saatnya Anda memanfaatkan OOTD ke pantai sebagai salah satu media untuk mengenalkan budaya Indonesia ke mereka. Ciptakan penampilan manis dengan outfit monokrom yang berbahan kain tenun khas Indonesia.

5. Jumpsuit

Fashion item yang menggabungkan atasan dan bawahan ini memang membuat Anda tak perlu pusing memadukan outfit. Namun penting untuk memilih jumpsuit yang berbahan kaus dan hindari bahan denim.

Itulah beberapa jenis baju ke pantai yang simpel dan bisa Anda gunakan.



(Martin Bagya Kertiyasa)