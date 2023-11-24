Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Daftar Peralatan dan Persiapan Sebelum Bersepeda, Gowes Aman dan Nyaman

Andre Purwanto , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |18:00 WIB
Daftar Peralatan dan Persiapan Sebelum Bersepeda, Gowes Aman dan Nyaman
BERSEPEDA merupakan aktivitas olahraga yang menyehatkan dan menyenangkan. Karena itu, lakukan persiapan sebelum bersepeda, baik gowes sendiri maupun bersama teman-teman komunitas.

 

Optimalkan peralatan dan fitur keselamatan sebelum berangkat bersepeda. Tujuannya, agar gowes aman dan nyaman hingga kembali ke rumah.

 

Persiapan Sebelum Bersepeda

 

1. Pastikan Sepeda Aman

Persiapan pertama sebelum bersepeda adalah memastikan sepeda aman dan berfungsi dengan baik. Caranya dengan memeriksa semua komponen sepeda. Mulai dari roda, tekanan angin ban, rem, persneling, hingga bel sepeda alias klakson.

 

2. Lakukan Stretching dan Pemanasan

Jangan anggap sepele pemanasan (warm-up). Pemanasan sangat penting untuk dilakukan agar otot-otot tidak tegang saat bersepeda. Pemanasan sebelum bersepeda juga bermanfaat untuk meminimalkan cedera otot. Lakukan pemanasan 10-15 menit sebelum bersepeda.

 

3. Rencanakan Jalur Bersepeda

Rencanakan jalur yang akan kamu tempuh agar bersepeda lebih santai dan aman. Sebab, tidak semua jalanan ramah pesepeda. Kamu mesti ekstra hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Kamu tentu dapat mencari informasi cara memilih jalur yang pas untuk tujuan dan keselamatanmu.

 

4. Siapkan Peralatan

Peralatan untuk bersepeda tidak boleh diabaikan. Kelengkapan seperti decker dan helm sepeda akan memberikan rasa aman saat gowes. Pastikan pula grip sepeda masih bagus dan tidak mudah selip.

 

Sementara, botol minum dengan cage-nya. pastikan telah tersedia dan terpasang dengan proper. Persiapan jika di tengah jalan haus.

 

Itulah peralatan dan persiapan sebelum bersepeda yang harus kamu pastikan sebelum gowes.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
