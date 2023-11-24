Advertisement
HOME WOMEN LIFE

10 Manfaat Jus Buah yang Bikin Tubuh Sehat, Salah Satunya Menjaga Kesehatan Kulit

Andre Purwanto , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |17:53 WIB
SALAH satu manfaat jus buah adalah menjaga kesehatan kulit. Kandungan antioksidannya membantu tubuh melawan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh.

 

Tak sedikit yang memadukan jus buah dengan yogurt dan oat sebagai sebagai pengganjal perut di antara dua waktu makan. Sebagian juga menjadikan buah-buahan sebagai bahan dasar es krim dan kue.

 

Masih Penasaran dengan manfaat jus buah untuk kesehatan? Simak selengkapnya di sini!

 

Manfaat Jus Buah untuk Kesehatan 

 

1. Meningkatkan Imun

Manfaat jus buah yang pertama, ampuh meningkatkan imun. Jus buah mengandung banyak nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C yang banyak terdapat dalam buah-buahan seperti jeruk, kiwi dan stroberi bisa membantu melawan infeksi dan menjaga sistem kekebalan tubuh yang sehat.

 

2. Sumber Vitamin dan Mineral

Buah-buahan yang digunakan dalam jus mengandung banyak vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan tubuh. Sebagai contoh, jeruk mengandung banyak vitamin C, yang berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan infeksi. Selain itu, mangga mengandung vitamin A dan C, yang baik untuk kesehatan mata dan kulit.

 

3. Melancarkan Pencernaan

Buah-buahan yang digunakan dalam jus juga kaya akan serat, yang sangat baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Serat membantu melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit. Selain itu, serat juga membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan diabetes.

 

4. Meningkatkan Hidrasi Tubuh

Manfaat jus buah juga dapat menjaga kadar air dalam tubuh tetap stabil. Kebanyakan buah-buahan yang digunakan dalam jus memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga jus buah bisa membantu menjaga tubuh terhidrasi dengan baik. Kekurangan cairan dalam tubuh bisa menyebabkan dehidrasi, yang berakibat buruk bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, konsumsi jus buah bisa membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh.

 

5. Menjaga Kesehatan Kulit

Jus buah yang kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh. Selain itu, beberapa buah-buahan yang digunakan dalam jus, seperti stroberi dan blueberry, mengandung anthocyanin, pigmen alami yang memberikan warna merah atau biru pada buah-buahan. Pigmen ini juga memiliki sifat antioksidan yang baik untuk kesehatan kulit.

