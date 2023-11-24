Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata Day Since dan Mbak Taylor yang Viral di TikTok

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |22:06 WIB
Arti Kata Day Since dan Mbak Taylor yang Viral di TikTok
Mengenal arti kata yang viral di media sosial. (Foto: Freepik)
ARTI kata day since dan Mbak Taylor yang viral di TikTok menarik untuk kalian ketahui. Day since dan Mbak Taylor menjadi tren di TikTok yang banyak digunakan oleh penggunanya.

Lantas, apakah sebenarnya arti dari kata day since dan Mbak Taylor itu? Berikut hasil penelaahan pada unggahan di TikTok, Jumat (24/11/2023).

Day since adalah kosa kata bahasa Inggris yang artinya hari sejak. Day since biasanya digunakan untuk merefleksikan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dan kalian mengingatnya di masa kini.

Namun, day since yang viral di TikTok adalah tren untuk menghitung berapa hari sejak hari spesial bagi seseorang hingga hari ini. Misalnya, jumlah hari sejak hari kelahiran, hari jadian dengan pacar, hari pernikahan, dan hari spesial lainnya.

Arti kata

Halaman:
1 2
      
