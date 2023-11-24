Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Atlet Cantik Polina Kronoz, Body Golasnya Bikin Susah Berpaling

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |18:01 WIB
6 Potret Atlet Cantik Polina Kronoz, Body Golasnya Bikin Susah Berpaling
Polina Kronoz. (Foto: Instagram)
ATLET cantik Polina Kronoz merupakan pemain pole vault professional, olahragawan, bintang Instagram, dan pengusaha yang berasal dari Saint Petersburg, Russia. Polina sangat populer di negaranya karena keahlian luar biasa dalam pole vault.

Sebagai atlet profesional, ia telah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi. Ia juga turut serta dalam Kejuaraan Atletik Indoor Rusia 2020 dan memenangkan medali perak dalam pole vault setinggi 4,65 m.

Selain aktif sebagai Atlet, Polina juga aktif di media sosial Instagramnya @knoroz__. Dia pun kerap memamerkan penampilannya di akun Instagram tersebut, berikut penampilannya.

Pose di Lapangan

Polina Kronoz

Pada postingan Polina ini terlihat ia menggunakan pakaian olahraga. Ia mengenakan sport bra berwarna putih dan legging berwarna pink. Dipadukan dengan sepatu sneakers Nike berwarna putih.

Pose Duduk Manis

Polina Kronoz

Postingan selanjutnya Polina Kronoz mengenakan Baju crop berwarna merah maroon dengan motif bunga-bunga. Ditambah rok denim pendek dengan ikat pinggang berlogo CK. Dan ia menggunakan sepatu Nike putih.

Pose dengan Pemandangan Kota Moskow

Polina Kronoz

Selanjutnya Polina terlihat mengenakan dress hitam yang cantik. Ia memadukannya dengan tas mini berwarna putih dan sepatu sneakers putih. Rambutnya terurai yang membuatnya terlihat makin cantik.

“Beautifull” komen @tanquerol****

“I fell in love with you. You are so beautiful” komen @eloza****.

