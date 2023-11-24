Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Inspirasi Gaya Fashion Nuca dan Vionita Sihombing, Casual Tapi Fashionable

Amelia Putri Raharjo , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |16:30 WIB
Inspirasi Gaya Fashion Nuca dan Vionita Sihombing, Casual Tapi Fashionable
Nuca dan Vionita. (Foto: Okezone)
A
A
A

RAJA Giannuca yang akrab disapa Nuca merupakan salah satu penyanyi Idol X dan pemenang The Voice Indonesia pada musim pertama. Ciri khas Gaya outfit Nuca setiap tampil selalu menggunakan outfit casual dengan warna monokrom.

Raja pun dipercaya untuk tampil di Table Tennis Okezone 2023 bersama Vionita Sihombing. Keduanya pun sukses menghibur para penonton dan peserta yang datang menikmati event tersebut. Berikut adalah penampilan keduanya di panggung.

Raja Giannuca, gaya casual dengan warna monokrom

Nuca

Tampil di Acara Table Tennis Okezone 2023, Nuca mempesona dengan penampilan gaya casual yang berkelas dan minimalis menggunakan outfit kemeja hitam dan celana cargo warna coklat. Kemejanya memberikan kesan santai namun tetap terlihat rapi dan menawan. Nuca menyeimbangkan gaya kasualnya dengan sepatu sneakers putih yang memberikan sentuhan urban dan modern.

Untuk menambahkan sentuhan artistik, Nuca melengkapi penampilannya dengan membawa gitar, menunjukkan sisi kreatif dan musikal dalam gayanya. Buat kamu yang ingin tampil sedeharna tapi tetapi terlihat keren dan minimalist, kamu bisa mengikuti gaya outfit Nuca, nih! Gaya outfit casual juga cocok buat kamu yang suka traveling!

Halaman:
1 2
      
