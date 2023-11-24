Mengenal Arti Kata Cegil dan Cogil, Viral di Media Sosial

MENGENAL arti kata cegil dan cogil yang viral di media sosial (medsos). Kata cegil dan cogil seringkali digunakan oleh para netizen untuk menyebut seseorang atau mengomentari tingkah seseorang atau suatu karakter dalam serial atau film yang mereka tonton.

Istilah cegil dan cogil ini tersebar hampir di seluruh platform media sosial (medsos) seperti Instagram, X atau Twitter, hingga TikTok. Bahkan, kata cegil dan cogil ini sudah menjadi bahasa universal yang dimengerti hampir semua netizen.

Lantas, apa arti kata cegil dan cogil? Simak penjelasannya, dikutip dari penelaahan medsos, Jumat (24/11/2023).

Jika membaca sejumlah unggahan di medsos, cegil adalah singkatan dari cewek gila. Maksud dari cewek gila di sini adalah seorang wanita yang memiliki tingkah laku yang cukup gila atau di luar kebiasaan wanita-wanita pada umumnya, tapi menarik. Bisa juga dikatakan bahwa cegil ini adalah wanita yang unik atau wanita badass.