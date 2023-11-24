3 Shio Diramalkan Bisa Beli Rumah dan Mobil di 2024

MENURUT ramalan shio, ada beberapa dari 12 shio yang akan sangat beruntung dalam hal bisnis dan investasi, sehingga memiliki cukup uang yang ditabung untuk dapat membeli rumah atau mobil pada tahun 2024.

Keberuntungan yang luar biasa pada empat shio ini, memberi peluang untuk menjadi kaya raya, bahkan memiliki cukup uang untuk membeli rumah, mobil, dan mengubah hidup mereka dalam sekejap mata. Apa saja? Mewarta Know Insider, Jumat (24/11/2023) berikut tiga shio beruntung tersebut.

1. Shio Tikus: Pada tahun 2024, diramalkan Dewa Kekayaan akan menghampiri para pemilik shio Tikus dan memberi banyak kesempatan untuk menjadi kaya. Meksi tak semua orang yang lahir di tahun Tikus adalah orang yang ekstrovert dan memiliki banyak hubungan sosial dengan orang lain.

Namun kemampuan komunikasi orang-orang bershio Tikus yang secara umum sangat baik akhirnya mempermudah pekerjaan mereka di tahun 2024. Sehingga cuan pun bisa mengalir deras.

2: Shio Naga: Secara umum para pemilik shio Naga, akan menghadapi kesulitan pada tahun 2024. Namun, jika dihadapi dan ditangani dengan baik dan serius, tantangan tahun 2024 ini bisa menjadi peluang yang menguntungkan. Mengingat para pemilik shio adalah Naga seringkali sangat cerdas dan cakap.

