Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Shio Diramalkan Bisa Beli Rumah dan Mobil di 2024

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |22:30 WIB
3 Shio Diramalkan Bisa Beli Rumah dan Mobil di 2024
Ramalan shio, (Foto: God of Wealth)
A
A
A

MENURUT ramalan shio, ada beberapa dari 12 shio yang akan sangat beruntung dalam hal bisnis dan investasi, sehingga memiliki cukup uang yang ditabung untuk dapat membeli rumah atau mobil pada tahun 2024.

Keberuntungan yang luar biasa pada empat shio ini, memberi peluang untuk menjadi kaya raya, bahkan memiliki cukup uang untuk membeli rumah, mobil, dan mengubah hidup mereka dalam sekejap mata. Apa saja? Mewarta Know Insider, Jumat (24/11/2023) berikut tiga shio beruntung tersebut.

1. Shio Tikus: Pada tahun 2024, diramalkan Dewa Kekayaan akan menghampiri para pemilik shio Tikus dan memberi banyak kesempatan untuk menjadi kaya. Meksi tak semua orang yang lahir di tahun Tikus adalah orang yang ekstrovert dan memiliki banyak hubungan sosial dengan orang lain.

Namun kemampuan komunikasi orang-orang bershio Tikus yang secara umum sangat baik akhirnya mempermudah pekerjaan mereka di tahun 2024. Sehingga cuan pun bisa mengalir deras.

2: Shio Naga: Secara umum para pemilik shio Naga, akan menghadapi kesulitan pada tahun 2024. Namun, jika dihadapi dan ditangani dengan baik dan serius, tantangan tahun 2024 ini bisa menjadi peluang yang menguntungkan. Mengingat para pemilik shio adalah Naga seringkali sangat cerdas dan cakap. 

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/612/3001047/menilik-karakter-pemilik-shio-anjing-seperti-shin-tae-yong-h6xp6TuePs.jpg
Menilik Karakter Pemilik Shio Anjing seperti Shin Tae Yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/612/2965990/ini-warna-keberuntungan-12-shio-untuk-imlek-2024-9HO0ctCbCl.jpg
Ini Warna Keberuntungan 12 Shio untuk Imlek 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/612/2963675/sambut-imlek-3-shio-ini-bakal-alami-tahun-yang-sulit-Sdxuyu7ZnF.jpg
Sambut Imlek, 3 Shio Ini Bakal Alami Tahun yang Sulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/612/2948810/7-pekerjaan-yang-cocok-untuk-shio-kuda-tuXxFXZlVu.jpg
7 Pekerjaan yang Cocok untuk Shio Kuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/612/2947044/daftar-pasangan-yang-cocok-untuk-shio-babi-G9QlFewsGk.jpg
Daftar Pasangan yang Cocok untuk Shio Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/612/2944379/pekerjaan-yang-cocok-untuk-shio-tikus-LTtnD53g4f.jpg
Pekerjaan yang Cocok untuk Shio Tikus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement