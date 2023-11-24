5 Cara Berhenti Kecanduan Nonton Film Dewasa

ADA cara berhenti kecanduan nonton film dewasa yang bisa Anda coba. Pasalnya, orang dengan kecanduan pornografi sering menggunakannya untuk mengurangi stres.

Namun, sering menonton film dewasa bisa berdampak kesehatan pada tubuh. Salah satunya penyusutan otak serta memiliki disfungsi seksual, ereksi, perasaan bersalah, dan masalah hubungan

Berikut ini cara berhenti kencanduan nonton film dewasa dilansir Healthline:

1. Terapi





Jika Anda yakin Anda memiliki suatu keterpaksaan atau kecanduan, ada baiknya Anda menemui ahli kesehatan mental untuk dievaluasi. Hal ini mungkin sangat membantu Anda dalam mengurangi kecemasan, tanda-tanda depresi, atau gangguan obsesif-kompulsif (OCD).

2. Minta Dukungan Teman

Banyak orang menemukan kekuatan dalam berbicara dengan orang lain yang mempunyai pengalaman langsung dengan masalah yang sama. Salah satunya meminta dukungan pada teman agar bisa berhenti kecanduan nonton film dewasa.