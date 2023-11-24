Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Cara Berhenti Kecanduan Nonton Film Dewasa

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |09:06 WIB
5 Cara Berhenti Kecanduan Nonton Film Dewasa
Ilustrasi cara berhenti kecanduan film dewasa (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA cara berhenti kecanduan nonton film dewasa yang bisa Anda coba. Pasalnya, orang dengan kecanduan pornografi sering menggunakannya untuk mengurangi stres.

Namun, sering menonton film dewasa bisa berdampak kesehatan pada tubuh. Salah satunya penyusutan otak serta memiliki disfungsi seksual, ereksi, perasaan bersalah, dan masalah hubungan

Berikut ini cara berhenti kencanduan nonton film dewasa dilansir Healthline:

1. Terapi

Terapi

Jika Anda yakin Anda memiliki suatu keterpaksaan atau kecanduan, ada baiknya Anda menemui ahli kesehatan mental untuk dievaluasi. Hal ini mungkin sangat membantu Anda dalam mengurangi kecemasan, tanda-tanda depresi, atau gangguan obsesif-kompulsif (OCD).

2. Minta Dukungan Teman

Banyak orang menemukan kekuatan dalam berbicara dengan orang lain yang mempunyai pengalaman langsung dengan masalah yang sama. Salah satunya meminta dukungan pada teman agar bisa berhenti kecanduan nonton film dewasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176242//terapis_tewas-LNbc_large.jpg
Ungkap Penyebab Kematian Terapis di Pasar Minggu, Polisi Tunggu Hasil Autopsi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/481/3149588//stem_cell-OXzi_large.jpg
Mengenal Terapi Stem Cell untuk Pengapuran Sendi dan Penyakit Saraf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148714//hijrah_bintang_jav-lRdh_large.jpg
Perjalanan Hijrah Mantan Bintang JAV Rae Lil Black, Belajar Sholat dari YouTube
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/481/3147909//akupuntur-bSs4_large.jpg
Mengenal Terapi Akupuntur Tanpa Jarum untuk Penyakit Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/481/3146202//5_terapi_penting_agar_tumbuh_kembang_anak_optimal-yAP4_large.jpg
5 Terapi Penting agar Tumbuh Kembang Anak Optimal, Bisa Deteksi Dini Masalah Pertumbuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/483/3117352//ilustrasi_terapi_anak_autisme-zyLZ_large.jpg
3 Jenis Terapi Populer untuk Melatih Keterampilan dan Tumbuh Kembang Anak dengan Autisme
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement