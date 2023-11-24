Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dapat Gelar MBE dari Kerajaan Inggris, Ini Privilege yang Hanya Dimiliki Rose BLACKPINK

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |10:30 WIB
Dapat Gelar MBE dari Kerajaan Inggris, Ini <i>Privilege</i> yang Hanya Dimiliki Rose BLACKPINK
Rose BLACKPINK (Foto: Instagram @roses_are_rosie)
EMPAT personel BLACKPINK, Rose, Jennie, Jisoo dan Lisa baru saja diberikan gelar resmi Member of British Empire (MBE) oleh Kerajaan Inggris. Namun dari keempat personel yang semuanya mendapatkan gelar yang sama, diketahui hanya Rose yang memiliki keistimewaan alias privilege tersendiri sebagai Anggota Ordo Kerajaan Inggris.

Hanya vokalis utama BLACKPINK tersebut lah yang dikatakan punya keistimewaan khusus, atau bisa dibilang mendapatkan full benefit dari gelar MBE itu dibandingkan ketiga personel lainnya.

Hak istimewa Rose sebagai MBE ini, seperti yang ramai dibicarakan dalam forum online menyebutkan keistimewaan unik yang diberikan kepada Rose adalah karena gadis kelahiran 1997 tersebut merupakan pemegang dua kewarganegaraan yakni Korea Selatan dan Selandia Baru.

(Foto: Allkpop)

Dengan raja Inggris, Raja Charles III menjabat sebagai kepala negara untuk Selandia Baru, status MBE substantif yang dipunyai Rose memberi pelantun hits On The Ground dan Gone tersebut memiliki kesempatan untuk menerima gelar ksatria dan menikah di dalam Gereja Katedral St. Paul, dikutip dari Allkpop, Jumat (24/11/2023)

Tak hanya Rose yang boleh menikah di gereja tersebut, disebutkan bahkan keturunannya langsung alias anak-anaknya pun kelak di masa depan boleh menggelar pernikahan di gereja Katedral yang bersejarah tersebut karena gereja terkenal inilah yang menjadi tempat pernikahan Raja Charles III bersama Putri Diana kala itu.

Halaman:
1 2
      
