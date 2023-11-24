5 Zodiak yang Gampang Bosan, Apa Kalian Salah Satunya?

LIMA zodiak yang gampang bosan menarik untuk kalian ketahui. Zodiak berasal dari bahasa Yunani yang berarti lingkaran hewan-hewan kecil.

Terdapat 12 zodiak yang bersumber pada sejarah pengamatan ilmu perbintangan yang populer di zaman Romawi.

Kini, zodiak masih populer, bahkan seringkali dijadikan patokan seseorang dalam menilai karakter dan sifat seseorang, juga untuk melihat peruntungan terkait pekerjaan dan masalah percintaan.

5 Zodiak yang Gampang Bosan

Kali ini, akan dibahas mengenai zodiak yang mudah bosan. Siapa saja itu? Berikut adalah lima zodiak yang gampang bosan, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (23/11/2023).

1. Gemini (21 Mei-20 Juni)

Gemini adalah salah satu zodiak yang mudah merasa bosan, hal ini disebabkan oleh sifat Gemini yang sangat energik. Para Gemini ini tidak suka berada dalam hubungan yang monoton. Sehingga, jika pasangan kalian adalah Gemini, kalian harus sering melakukan aktivitas yang variatif.

2. Aries (21 Maret-19 April)

Aries juga merupakan zodiak yang gampang bosan. Karena sifat Aries ini selalu penuh gairah saat melakukan hal baru yang disukainya. Namun, rasa excitement Aries ini tak bertahan lama karena pada dasarnya mereka sangat mudah merasa bosan terhadap sesuatu.