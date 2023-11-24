Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak yang Gampang Bosan, Apa Kalian Salah Satunya?

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |21:05 WIB
5 Zodiak yang Gampang Bosan, Apa Kalian Salah Satunya?
Zodiak yang dikenal gampang bosan. (Foto: Freepik)
A
A
A

LIMA zodiak yang gampang bosan menarik untuk kalian ketahui. Zodiak berasal dari bahasa Yunani yang berarti lingkaran hewan-hewan kecil.

Terdapat 12 zodiak yang bersumber pada sejarah pengamatan ilmu perbintangan yang populer di zaman Romawi.

Kini, zodiak masih populer, bahkan seringkali dijadikan patokan seseorang dalam menilai karakter dan sifat seseorang, juga untuk melihat peruntungan terkait pekerjaan dan masalah percintaan.

5 Zodiak yang Gampang Bosan

Kali ini, akan dibahas mengenai zodiak yang mudah bosan. Siapa saja itu? Berikut adalah lima zodiak yang gampang bosan, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (23/11/2023).

1. Gemini (21 Mei-20 Juni)

Gemini adalah salah satu zodiak yang mudah merasa bosan, hal ini disebabkan oleh sifat Gemini yang sangat energik. Para Gemini ini tidak suka berada dalam hubungan yang monoton. Sehingga, jika pasangan kalian adalah Gemini, kalian harus sering melakukan aktivitas yang variatif.

2. Aries (21 Maret-19 April)

Aries juga merupakan zodiak yang gampang bosan. Karena sifat Aries ini selalu penuh gairah saat melakukan hal baru yang disukainya. Namun, rasa excitement Aries ini tak bertahan lama karena pada dasarnya mereka sangat mudah merasa bosan terhadap sesuatu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement