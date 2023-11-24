Tanggal 25 November Memperingati Hari Apa? Simak 5 Peristiwanya

TANGGAL 25 November memperingati hari apa? Simak jawabannya dalam artikel ini. Setiap tanggal menyimpan sejarahnya sendiri dan bermakna bagi sebagian orang, tak terkecuali tanggal 25 November 2023 yang jatuh pada hari Minggu pekan ini.

Lantas, peristiwa apa yang pernah terjadi dan diperingati pada tanggal 25 November? Berikut adalah jawaban yang dikutip dari berbagai sumber, Jumat (24/11/2023).

Peristiwa Tanggal 25 November

1. Hari Guru Nasional

Setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Hari Guru Nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden no. 78 tahun 1994. Tanggal ini ditetapkan tanpa menjadikan Hari Guru Nasional sebagai hari libur.

Pada peringatan Hari Guru Nasional ini, biasanya sekolah-sekolah mengadakan upacara untuk memperingatinya.

2. Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Tanggal 25 November juga diperingati sebagai Hari PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). Hari PGRI ditetapkan pada 1945. Sebelumnya, PGRI memiliki nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang didirikan pada tahun 1912 oleh pemerintahan kolonial Belanda, lalu menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) pada 1932.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, Kongres Guru Indonesia diadakan pada 24-25 November 1945.

Dalam kongres ini, semua organisasi dan kelompok guru yang didasarkan pada perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat untuk dihapuskan dan dibentuklah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada tanggal tersebut.