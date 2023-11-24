Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tanggal 25 November Memperingati Hari Apa? Simak 5 Peristiwanya

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |16:08 WIB
Tanggal 25 November Memperingati Hari Apa? Simak 5 Peristiwanya
Ilustrasi peristiwa 25 November 2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGGAL 25 November memperingati hari apa? Simak jawabannya dalam artikel ini. Setiap tanggal menyimpan sejarahnya sendiri dan bermakna bagi sebagian orang, tak terkecuali tanggal 25 November 2023 yang jatuh pada hari Minggu pekan ini.

Lantas, peristiwa apa yang pernah terjadi dan diperingati pada tanggal 25 November? Berikut adalah jawaban yang dikutip dari berbagai sumber, Jumat (24/11/2023).

Peristiwa Tanggal 25 November

1. Hari Guru Nasional

Setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Hari Guru Nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden no. 78 tahun 1994. Tanggal ini ditetapkan tanpa menjadikan Hari Guru Nasional sebagai hari libur.

Pada peringatan Hari Guru Nasional ini, biasanya sekolah-sekolah mengadakan upacara untuk memperingatinya.

2. Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Tanggal 25 November juga diperingati sebagai Hari PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). Hari PGRI ditetapkan pada 1945. Sebelumnya, PGRI memiliki nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang didirikan pada tahun 1912 oleh pemerintahan kolonial Belanda, lalu menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) pada 1932.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, Kongres Guru Indonesia diadakan pada 24-25 November 1945.

Dalam kongres ini, semua organisasi dan kelompok guru yang didasarkan pada perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat untuk dihapuskan dan dibentuklah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada tanggal tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938080/tanggal-14-desember-hari-apa-cek-di-sini-ZVNahNoTNP.jpg
Tanggal 14 Desember Hari Apa? Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/612/2937093/tanggal-13-desember-2023-memperingati-hari-apa-SKrCjlxY4J.jpg
Tanggal 13 Desember 2023 Memperingati Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/612/2936358/tanggal-12-desember-2023-hari-apa-simak-peristiwanya-LtxEBxP0UO.jpg
Tanggal 12 Desember 2023 Hari Apa? Simak Peristiwanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/612/2936013/tanggal-11-desember-2023-hari-apa-pEpuRDewT7.jpg
Tanggal 11 Desember 2023 Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/612/2935649/tanggal-10-desember-2023-hari-apa-COeY7rNtbL.jpg
Tanggal 10 Desember 2023 Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/612/2935072/tanggal-9-desember-2023-hari-apa-ZmvPwTlCAw.jpg
Tanggal 9 Desember 2023 Hari Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement