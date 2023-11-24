Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Seragam Pramugari Brunei Air: Sesuai Syariat Islam dan Elegan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |06:08 WIB
5 Potret Seragam Pramugari Brunei Air: Sesuai Syariat Islam dan Elegan
Ilustrasi untuk 5 potret seragam brunei Air (Foto: Istock)
A
A
A

BEGINI deretan 5 potret seragam pramugari Brunei Air yang sesuai syariat Islam dan elegan. Wajar apabila ini menjadi topik pembahasan di kalangan masyarakat Indonesia.

BACA JUGA:

Punya Tanggung Jawab Besar, Inilah 5 Skill Wajib Dimiliki Pramugari 

Brunei Air atau Royal Brunei Airlines merupakan maskapai penerbangan resmi milik pemerintah negara Brunei Darussalam. Maskapai ini berdiri sejak 18 November 1974 dan melakukan penerbangan perdananya pada 14 Mei 1975 dari Bandar Seri Begawan bertolak ke Singapura.

Melansir laman resmi Royal Brunei Airlines, Jumat (24/11/2023), saat ini Brunei Air telah melayani penerbangan ke berbagai negara di Asia-Pasifik, Timur-Tengah, Eropa, dan Australia. Selain itu, maskapai ini juga mendapat banyak penghargaan internasional di berbagai kategori.

Salah satu penghargaan yang diraih oleh maskapai ini adalah penghargaan World's Leading Cabin Crew, yakni sebuah penghargaan yang diberikan kepada maskapai penerbangan dengan pelayanan awak kabin atau pramugari terbaik. Oleh sebab itu, Brunei Air menjadi maskapai favorit untuk penerbangan internasional.

Bukti bahwa para pramugari Royal Brunei Airlines salah satunya datang dari seragamnya yang sesuai dengan syariat Islam namun tetap elegan. Dalam segi pelayanan, para pramugari juga melayani seluruh penumpang sesuai syariat.

Melansir berbagai sumber, Jumat (24/11/2023), berikut Okezone rangkum 5 potret seragam pramugari Brunei Air yang sesuai syariat islam dan tampak elegan.

1 Tampil Cantik dengan Hijab

Satu hal yang pasti dari seragam pramugari Royal Brunei Airlines adalah seluruh pramugari mengenakan seragam panjang yang menutup aurat perempuan lengkap dengan hijab.

Kendati demikian, seragam ini didesain sedemikian rupa agar tetap membuat pramugari tampil elegan dan memancarkan kecantikannya.

2 Terdapat Versi Batik

Selain seragam syar'i dengan motif polos, seragam pramugari Royal Brunei Airlines juga memiliki versi motif batik berwarna dasar putih. Meski begitu, unsur syariat islam dan hijab tidak luput dari desainnya.

Halaman:
1 2
      
