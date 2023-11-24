Ternyata Ini Makna Emoji Dua Tangan Menyatu yang Sering Dikira Tanda Berdoa, Benarkah?

JANGAN salah kaprah, ternyata ini makna emoji dua tangan menyatu yang sering dikira tanda berdoa. Emoji atau emoticon menjadi salah satu karakter yang sering muncul dalam aplikasi chatting atau pesan singkat.

Fitur emoji sendiri memiliki berbagai macam karakter yang menarik. Tujuan penggunaan emoji ini adalah untuk mengekspresikan perasaan terhadap lawan bicara. Sayangnya, beberapa orang kerap salah mengartikan penggunaan sebuah emoji.

Seperti halnya emoji dua tangan menyatu yang sering dikira tanda berdoa. Bahkan, emoji ini sering kali digunakan sebagai penyerta permintaan maaf, berduka cita, meminta tolong, dan berterima kasih.

Lantas, sebenarnya apa arti emoji tersebut?

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (24/11/2023), emoji dua tangan menyatu konon diartikan sebagai simbol high five atau tos antara dua orang. Hal tersebut terungkap dalam sebuah unggahan akun X @awrhora beberapa tahun silam.

Namun, berdasarkan penelusuran Okezone di laman Emojipedia, emoji tersebut tidak secara resmi berarti tos. Karena, emoji dua tangan yang disatukan ini juga umum digunakan oleh orang Jepang untuk berdoa sebelum makan, serta digunakan pula oleh penganut agama lain untuk berdoa.