Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kenali Ciri-Ciri Kulit Lelah dan Cara Mengatasinya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |16:48 WIB
Kenali Ciri-Ciri Kulit Lelah dan Cara Mengatasinya
Perawatan Kulit. (Foto: Freepik)
A
A
A

POLA tidur dan istirahat yang teratur tanpa disadari terabaikan akibat padatnya aktivitas. Hal ini secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi kondisi kulit Anda, termasuk kulit wajah Anda.

Jika Anda tidak berusaha terus-menerus, tidak hanya kesehatan dan tubuh Anda, kulit Anda juga akan terasa lelah dan stres. Saat Anda lelah, hormon kelelahan kortisol meningkat sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah kulit.

Lantas, apa saja tanda-tanda kulit Anda sedang stres atau lelah? Berikut ciri-cirinya seperti dilansir dari Highend.

Tanda-Tanda Stress dan Kulit Lelah adalah Jika kulitmu mudah berjerawat, kelelahan pasti akan membuat kulitmu semakin sensitif dan parah.

Stres pun meningkatkan hormon kortison dan hormon testosteron, yang menyebabkan kelebihan sebum dan sekresi minyak, sehingga menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat.

Stres memang memperpendek waktu tidur Anda dan memperburuk kondisi kulit Anda. Misalnya, lingkaran hitam yang muncul di wajah sekitar mata sehingga membuat mata tampak gelap dan sembab.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/611/3182535/masker-b8cF_large.jpg
Banyak Dipakai Artis, Masker LED Disorot karena Over Klaim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/611/3166048/wajah-xNnz_large.jpg
5 Tips Atasi Kulit Kering, Ampuh Bikin Kulit Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/611/3163820/teh_hijau-Uhnt_large.jpg
3 Minuman yang Bikin Kulit Cantik dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/612/3147241/jenggot-hOsT_large.jpg
Kulit Anak Ruam Kemerahan, Jenggot dan Kumis Ayah Bisa Jadi Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/611/3144534/dulu_mana_serum_atau_toner_ini_urutan_skincare_yang_benar_menurut_ahli-B8Ma_large.jpg
Duluan Mana Serum atau Toner? Ini Urutan Skincare yang Benar Menurut Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/611/3126775/5_tips_jaga_kesehatan_kulit_wajah_agar_fresh_silaturahmi_lebaran-LVvo_large.jpg
5 Tips Jaga Kesehatan Kulit Wajah agar Fresh Silaturahmi Lebaran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement