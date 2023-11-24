Kenali Ciri-Ciri Kulit Lelah dan Cara Mengatasinya

POLA tidur dan istirahat yang teratur tanpa disadari terabaikan akibat padatnya aktivitas. Hal ini secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi kondisi kulit Anda, termasuk kulit wajah Anda.

Jika Anda tidak berusaha terus-menerus, tidak hanya kesehatan dan tubuh Anda, kulit Anda juga akan terasa lelah dan stres. Saat Anda lelah, hormon kelelahan kortisol meningkat sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah kulit.

Lantas, apa saja tanda-tanda kulit Anda sedang stres atau lelah? Berikut ciri-cirinya seperti dilansir dari Highend.

Tanda-Tanda Stress dan Kulit Lelah adalah Jika kulitmu mudah berjerawat, kelelahan pasti akan membuat kulitmu semakin sensitif dan parah.

Stres pun meningkatkan hormon kortison dan hormon testosteron, yang menyebabkan kelebihan sebum dan sekresi minyak, sehingga menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat.

Stres memang memperpendek waktu tidur Anda dan memperburuk kondisi kulit Anda. Misalnya, lingkaran hitam yang muncul di wajah sekitar mata sehingga membuat mata tampak gelap dan sembab.