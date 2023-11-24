Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Sama-sama Cantik dan Awet Muda, Netizen Jagokan Sophia Latjuba Dibanding Ibu Negara Korsel

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |18:30 WIB
Sama-sama Cantik dan Awet Muda, Netizen Jagokan Sophia Latjuba Dibanding Ibu Negara Korsel
Potret cantik Sophia Latjuba, (Foto: Instagram @sophia_latjuba88)
NAMA Sophia Latjuba menjadi perbincangan hangat di media sosial. Namanya bahkan menjadi trending di linimasa X (Twitter). Hal ini, lantaran aktris, model dan penyanyi tersebut Sophia Latjuba terus diperbincangkan lantaran dikaitkan dengan dengan Ibu Negara Korea Selatan yakni Kim Keon Hee.

Hal ini bermula dari cuitan dari akun @raniapmentari yang membalas cuitan dari akun yang membanggakan kecantikan serta paras awet muda sang Ibu Negara Korsel hingga disorot oleh media di Inggris.

Akun @raniapmentari seolah mengingatkan bahwa di Indonesia ada sosok Sophia Latjuba yang tak kalah dengan sosok First Lady Korea Selatan tersebut. Sang netizen menyebut, ibunda Eva Celia tersebut memiliki wajah awet muda bahkan di usianya yang lebih tua dari Kim Keon Hee. Sophia Latjuba diketahui berusia 53 tahun sementara Kim Keon Hee berusia 51 tahun.

Akun tersebut juga memamerkan potret body goals Sophia Latjuba yang memamerkan lekuk tubuhnya dengan kaki jenjangnya itu. Cuitan tersebut pun viral, sudah dilihat sebanyak 2,1 juta kali oleh para pengguna Twitter.

"Dear media UK, meet TANTE SOPHIA LATJUBA who's older than Mrs. Kim Keon Hee. Thank me later," bunyi cuitan @raniapmentari.

