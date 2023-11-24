Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Efek Sering PMO, Ini 4 Bahaya yang Mengintai

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |22:00 WIB
Efek Sering PMO, Ini 4 Bahaya yang Mengintai
Efek sering PMO. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

EFEK sering PMO wajib diketahui untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti diketahui PMO merupakan singkatan dari pornografi, masturbasi, dan orgasme.

Kebiasaan nonton film porno dan masturbasi sudah terbukti memberi dampak buruk, lho, bagi kesehatan otak dan perilaku. Lantas apa dampak buruk yang terjadi jika sering melakukan PMO?

Di artikel ini MNC Portal akan menjelaskan empat efek sering PMO. Yuk disimak!

1. Memicu masalah kesehatan jiwa

Sering nonton film porno menurut Seksolog dr Riddish K. Maru memicu seseorang lebih sering masturbasi dan ini dapat menyebabkan gangguan keseharian.

"Bahkan dari gangguan itu bisa menyebabkan gangguan jiwa," kata dr Maru, dikutip dari Lybrate, Jumat (24/11/2023).

Pornografi

2. Memicu kecanduan

Film porno punya dampak yang sama dengan minum alkohol, sama-sama memicu pelepasan hormon kesenangan. Jika otak sudah mengenali pola itu, otak akan membutuhkan lebih dan lebih.

"Ini adalah tanda klasik dari kecanduan, makanya nonton film porno dapat memicu kecanduan," kata dr Maru.

3. Memicu ejakulasi dini hingga disfungsi ereksi

Masturbasi itu sendiri jika dilakukan terlalu sering akan berdampak buruk pada sistem reproduksi.

Dokter Maru menjelaskan, masturbasi berlebihan dapat memicu masalah ejakulasi dini hingga disfungsi ereksi.

