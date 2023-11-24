Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Respon Apoteker Terkait Kasus Nafa Urbach yang Gunakan Obat Keras

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |20:00 WIB
Respon Apoteker Terkait Kasus Nafa Urbach yang Gunakan Obat Keras
Respon apoteker terkait kasus Nafa Urbach. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENYANYI Nafa Urbach belakangan ini disebut-sebut sebagai artis berinisial N, diamankan di salah satu kafe di kawasan Senopati, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Dalam penggerebekan itu, polisi berhasil mengamankan salah seorang artis berinisial N, diduga mengonsumsi obat keras. Namun artis berinisial N itu dipulangkan, karena mengkonsumsi obat dengan menggunakan resep dokter.

Tak berselang lama, Nafa Urbach mengklarifikasi masalah tersebut didalam akun instagram miliknya. Dalam pernyataannya, mantan istri Zack Lee itu mengaku kalau dia membeli obat keras Neuralgin tanpa menggunakan resep dokter.

Kesimpangsiuran Informasi ini, membuat salah seorang netizen yang berprofesi sebagai Apoteker menyebut, obat Neuralgin itu merupakan obat keras harus menggunakan resep dokter.

Obat-obatan

"Neuralgin itu obat golongan keras dan pembelian ya harus dengan resep dokter, kalau tidak pakai resep dokter dan bebas itu ada obat yang sama ya namanya neurodex neurobion, neurosanbe," tutur salah seorang netizen dalam kolom komentar Instagram Nafa Urbach, dikutip pada Jumat (24/11/2023).

Meski melarang keras, dia menyebutkan kalau neuralgin mengandung metamizol yang tergolong obat keras. Sehingga diharuskan membutuhkan resep dokter, jika seseorang ingin mengonsumsi obat-obatan tersebut.

"Beda ya dengan obat-obat ini dengan neuralgin menggunakan metamizol makanya dia digolongkan menjadi obat keras," tuturnya.

Dengan obat tergolong keras itu, dia mengingatkan kepada siapapun untuk tidak sembarangan mengonsumsi obat keras tersebut. Berdasarkan aturan, obat itu bakal berfungsi sempurna jika disertakan dengan resep dokter.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/481/3053916/indonesia-kini-punya-produk-insulin-generik-harganya-lebih-murah-dan-mudah-dijangkau-2xTm5VmqqG.jpg
Indonesia Kini Punya Produk Insulin Generik, Harganya Lebih Murah dan Mudah Dijangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/481/3053914/jokowi-minta-kepala-bpom-turunkan-harga-obat-di-indonesia-iai-sudah-murah-SQnveaDczZ.jpg
Jokowi Minta Kepala BPOM Turunkan Harga Obat di Indonesia, IAI: Sudah Murah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/481/3052038/bpom-sebut-garam-farmasi-di-indonesia-masih-impor-ini-alasannya-oX1XPJ7RGp.jpg
BPOM Sebut Garam Farmasi di Indonesia Masih Impor, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/481/3031958/harga-obat-di-indonesia-mahal-ternyata-ini-biang-keroknya-kxrvLUE43t.jpg
Harga Obat di Indonesia Mahal, Ternyata Ini Biang Keroknya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/481/3030000/indonesia-masih-impor-albumin-dari-luar-negeri-ini-segudang-manfaatnya-bagi-kesehatan-zKZgnRJPL1.jpg
Indonesia Masih Impor Albumin dari Luar Negeri, Ini Segudang Manfaatnya bagi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/481/3028951/menkes-budi-sebut-harga-obat-di-indonesia-mahal-lima-kali-lipat-dibandingkan-malaysia-zCrnswtv7O.jpg
Menkes Budi Sebut Harga Obat di Indonesia Mahal, Lima Kali Lipat Dibandingkan Malaysia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement