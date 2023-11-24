Respon Apoteker Terkait Kasus Nafa Urbach yang Gunakan Obat Keras

PENYANYI Nafa Urbach belakangan ini disebut-sebut sebagai artis berinisial N, diamankan di salah satu kafe di kawasan Senopati, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Dalam penggerebekan itu, polisi berhasil mengamankan salah seorang artis berinisial N, diduga mengonsumsi obat keras. Namun artis berinisial N itu dipulangkan, karena mengkonsumsi obat dengan menggunakan resep dokter.

Tak berselang lama, Nafa Urbach mengklarifikasi masalah tersebut didalam akun instagram miliknya. Dalam pernyataannya, mantan istri Zack Lee itu mengaku kalau dia membeli obat keras Neuralgin tanpa menggunakan resep dokter.

Kesimpangsiuran Informasi ini, membuat salah seorang netizen yang berprofesi sebagai Apoteker menyebut, obat Neuralgin itu merupakan obat keras harus menggunakan resep dokter.

"Neuralgin itu obat golongan keras dan pembelian ya harus dengan resep dokter, kalau tidak pakai resep dokter dan bebas itu ada obat yang sama ya namanya neurodex neurobion, neurosanbe," tutur salah seorang netizen dalam kolom komentar Instagram Nafa Urbach, dikutip pada Jumat (24/11/2023).

Meski melarang keras, dia menyebutkan kalau neuralgin mengandung metamizol yang tergolong obat keras. Sehingga diharuskan membutuhkan resep dokter, jika seseorang ingin mengonsumsi obat-obatan tersebut.

"Beda ya dengan obat-obat ini dengan neuralgin menggunakan metamizol makanya dia digolongkan menjadi obat keras," tuturnya.

Dengan obat tergolong keras itu, dia mengingatkan kepada siapapun untuk tidak sembarangan mengonsumsi obat keras tersebut. Berdasarkan aturan, obat itu bakal berfungsi sempurna jika disertakan dengan resep dokter.