Tak Perlu Sedot Lemak, Ini Olahraga yang Bisa Bikin Tubuh Ideal

KASUS meninggalnya artis cantik Nanie Darham yang diduga mengalami malpraktik akibat operasi sedot lemak. Sekadar informasi, sedot lemak salah satu cara instan yang banyak dilakukan masyarakat untuk memiliki tubuh ideal.

Namun ternyata banyak loh cara yang bisa dilakukan untuk mendapat tubuh ideal tanpa sedot lemak. Salah satu caranya dengan olahraga. Meski hasilnya tak seinstan sedot lemak, namun efek kesehatan dalam jangka panjangnya lebih terasa.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum deretan olahraga yang bisa bikin tubuh ideal tanpa sedot lemak, seperti dilansir dari Pharm Easy, Jumat (24/11/2023).

1. Jalan kaki

Cara pertama yang bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan adalah dengan berjalan kaki. Anda bisa melakukan jalan dengan langkah yang cepat. Menurut banyak penelitian, seseorang dengan berat 70 kg bisa membakar sekitar 167 kalori setiap 30 menit berjalan dengan kecepatan 6,4 kilometer per jam.

2. Jogging dan Lari

Jogging atau lari juga dianggap sebagai rajanya latihan penurunan berat badan. Dengan jogging atau lari bisa memperkuat bagian otot kaki dan dianggap efektif menghilangkan lemak di perut.

Lari dan jogging masing-masing akan membantu membakar 372 kalori per 30 menit dan 298 kalori per 30 menit. Olahraga ini juga akan membantu meningkatkan kekuatan otot dan berat badan secara keseluruhan agar tetap bugar dan sehat.

3. Plank

Plank olahraga yang bisa dilakukan dimana saja. Dengan plank bisa memperkuat otot-otot Anda di inti, bahu, lengan, dada, punggung, dan pinggul. Selain manfaat tersebut, latihan plank membantu membakar kelebihan lemak dan kalori dalam tubuh dengan cepat.

Sebuah latihan yang terlihat sederhana dan mudah namun ternyata cukup melelahkan dan intens. Anda perlu fokus mempertahankan posisi plank dalam jangka waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hasil yang cepat dan lebih baik.