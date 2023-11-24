Apakah Cacar Monyet Menular Lewat Udara?

PERTANYAAN mengenai apakah cacar monyet menular lewat udara berawal dari kasus yang semakin banyak terjadi. Adapun virus Mpox yang terjadi di Tanah Air terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan laporan pada Selasa 21 November 2023 yang diterima MNC Portal Indonesia, total pasien cacar monyet saat ini sudah tembus 55 orang.

Adapun kasus cacar monyet ini tersebar diberbagai wilayah seperti DKI Jakarta (41), Jawa Barat(6), Banten (6), Jawa Timur (1), dan Kepulauan Riau (1).

Lantas apakah cacar monyet menular lewat udara sehingga pasien yang terinfeksi terus bertambah? Dilansir dari CDC, virus ini idak menular dalam waktu singkat di wilayah udara bersama.

Adapun Cacar monyet menular melalui kontak langsung dengan cairan tubuh atau luka di tubuh penderita cacar monyet, atau melalui kontak langsung dengan terinfeksi serta pernah menyentuh cairan atau luka tubuh, seperti pakaiannya. Penyakit ini juga dapat menyebar melalui sekret pernapasan ketika orang melakukan kontak tatap muka yang dekat.

Selain itu, cacar monyet dapat ditemukan pada tetesan seperti air liur atau sekresi pernapasan. Artinya cacar monyet berbeda penularannya dengan virus corona SARS-CoV-2. Penularan melalui sekret pernapasan tampaknya terjadi melalui ciuman dan dalam situasi lain melalui kontak tatap muka yang berkepanjangan.