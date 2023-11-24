Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Cacar Monyet Menular Lewat Udara?

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |18:33 WIB
Apakah Cacar Monyet Menular Lewat Udara?
Ilustrasi apakah cacar monyet menular lewat udara (Foto: Reuters)
A
A
A

PERTANYAAN mengenai apakah cacar monyet menular lewat udara berawal dari kasus yang semakin banyak terjadi. Adapun virus Mpox yang terjadi di Tanah Air terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan laporan pada Selasa 21 November 2023 yang diterima MNC Portal Indonesia, total pasien cacar monyet saat ini sudah tembus 55 orang.

Adapun kasus cacar monyet ini tersebar diberbagai wilayah seperti DKI Jakarta (41), Jawa Barat(6), Banten (6), Jawa Timur (1), dan Kepulauan Riau (1).

Lantas apakah cacar monyet menular lewat udara sehingga pasien yang terinfeksi terus bertambah? Dilansir dari CDC, virus ini idak menular dalam waktu singkat di wilayah udara bersama.

Cacar monyet

Adapun Cacar monyet menular melalui kontak langsung dengan cairan tubuh atau luka di tubuh penderita cacar monyet, atau melalui kontak langsung dengan terinfeksi serta pernah menyentuh cairan atau luka tubuh, seperti pakaiannya. Penyakit ini juga dapat menyebar melalui sekret pernapasan ketika orang melakukan kontak tatap muka yang dekat.

Selain itu, cacar monyet dapat ditemukan pada tetesan seperti air liur atau sekresi pernapasan. Artinya cacar monyet berbeda penularannya dengan virus corona SARS-CoV-2. Penularan melalui sekret pernapasan tampaknya terjadi melalui ciuman dan dalam situasi lain melalui kontak tatap muka yang berkepanjangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement