Mau Awet Muda ala Lulu Tobing, Coba 4 Cara Ini

LULU Tobing tetap memancarkan aura kecantikan dan awet muda bak vampir yang memesona, padahal usia dia sudah menginjak 45 tahun lebih.

Lulu Tobing namanya kian melejit lewat sinetron legendaris Tersanjung. Ia didapuk sebagai tokoh utama dengan karakter protagonis bernama indah.

Memasuki usia 40-an ke atas, wanita yang cantik tersebut membintangi sejumlah film dengan bakat akting yang tak perlu diragukan lagi. Ia membintangi sejumlah judul film yang populer.

Lulu Tobing mengaku, lebih sehat usai berhenti merokok dimana napasnya menjadi lebih panjang hingga tubuh terasa lebih enteng. Lulu Tobing pun mengaku begitu menikmati kebiasaan barunya ini dimana keinginan untuk merokok tetap tumbuh dalam dirinya tapi tak pernah sampai dilakukannya.

Selain stop smoking, Lulu Tobing sudah menerapkan pola hidup sehat agar awet muda, apa rahasianya?

1. Rutin skincare

Ia oaham jika penampilan begitu penting bagi dirinya yang berkecimpung di dunia hiburan, Lulu Tobing mengaku selalu rutin merawat wajahnya. Namun hal ini biasa dilakukannya di rumah, yakni memastikan wajah selalu bersih serta minum vitamin untuk kulit.

Lulu Tobing pun memahami jika banyak selebriti yang sampai melakukan botox dan beragam perawatan lainnya ke klinik kecantikan. Lulu Tobing menganggap hal itu sah-sah saja. Meski demikian, ia tak melakukannya karena ia ingin melakukan perawatan yang sederhana saja. Jika ingin ke klinik pun ia hanya melakukan facial wajah.

2. Rajin Berolahraga

Lulu Tobing memiliki kebiasaan untuk selalu rutin berolahraga tiga kali dalam satu minggu. Ia sempat mengikuti kelas di Bali dimana gerakannya perpaduan pilates dan yoga. Sehingga saat berada di Jakarta, olahraga yang dilakukannya hanya mengulang apa yang dipelajarinya selama di Bali. Hal ini dilakukannya secara konsisten meski dengan gerakan yang bisa dibilang sederhana.