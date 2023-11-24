Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pakar: Nyamuk Demam Berdarah Biasanya Menggigit pada Pagi dan Sore Hari

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |11:16 WIB
Pakar: Nyamuk Demam Berdarah Biasanya Menggigit pada Pagi dan Sore Hari
Nyamuk DBD. (Foto: La razon)
A
A
A

GURU Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Budi Haryanto mengatakan, demam berdarah adalah penyakit yang virulen, atau sangat toksik dan berbahaya.

"Demam berdarah adalah penyakit yang virulen, atau sangat toksik dan berbahaya, sehingga penyakit tersebut dapat menembus imunitas tubuh," ujar Budi.

nyamuk DBD

Budi menjelaskan, nyamuk jenis Aedes aegypti dewasa yang membawa penyakit demam berdarah, biasanya menggigit di pagi dan sore hari dan hidup selama 45 hari.

"Nyamuk betinanya menggigit orang tiga hari sekali. Nah, kalau menggigit orang tiga hari sekali, berarti 15 kali dia punya kesempatan, kalau dari awal dia dewasa terus kemudian dia sudah menggigit penderita yang bawa virus ya, maka dia bisa maksimal 15 kali menularkan ke orang lain gitu," kata Budi menjelaskan.

Lebih lanjut Budi mengatakan, ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah demam berdarah, salah satunya adalah dengan memutus mata rantai penyebaran demam berdarah melalui fogging atau pengasapan. Sementara untuk mencegah gigitan nyamuk, masyarakat dapat menggunakan repellant atau obat anti gigitan serangga serta memasang kelambu di tempat tidur bila memungkinkan.

Dikutip dari Antara, selain itu, bila dalam 24 jam setelah seseorang dinyatakan positif demam berdarah, rumah sakit harus menghubungi pusat kesehatan masyarakat terdekat dari lokasi rumah penderita untuk kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi.

Petugas didatangkan untuk melakukan survei ke tetangga yang tinggal di sekitar penderita, sebanyak 20 rumah atau 100 meter radius dari rumah penderita tersebut, untuk mencari tahu apakah ada yang mengalami gejala-gejala seperti demam berdarah.

"Nah kenapa 100 meter, karena jarak terbang nyamuk itu 70 meter kalau garis lurus. Itu kalau zaman dulu sebenarnya, Kalau sekarang sudah lebih dari 100 meter," dia menjelaskan.

Apabila ditemukan tiga atau lebih orang-orang dengan gejala seperti itu, maka penyemprotan insektisida, atau fogging, perlu dilakukan. Dia mengatakan, fogging bertujuan untuk memusnahkan nyamuk dewasa sebelum melakukan siklus pengigitan atau makannya yang tiga hari sekali itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/482/3181022//nyamuk-a3U9_large.jpg
Hati-Hati! IDAI ungkap Anak-Anak Rentan Terkena DBD di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/18/3176315//ilustrasi-Ou34_large.jpg
Brasil Buka Pabrik Nyamuk Terbesar di Dunia, Kapasitas Produksi 190 Juta per Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/614/3169325//nyamuk-8aUW_large.jpg
Hukum Membunuh Nyamuk dalam Islam, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/481/3162116//demam-gBmE_large.jpg
Kasus Chikungunya Meningkat di Singapura, Ini 5 Tips Pencegahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/487/3153468//musim_banjir_datang_kenali_5_penyakit_ini_sebelum_terlambat-8mNw_large.jpg
Musim Banjir Datang, Kenali 5 Penyakit Ini Sebelum Terlambat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/481/3142293//nyamuk-iKXF_large.jpg
Wamenkes: Nyamuk Lebih Mematikan dari Hewan Buas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement