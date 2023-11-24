Malu dengan Lemak Perut, Coba Konsumsi 4 Jus Ini

SEJATINYA salah satu penyebab lemak perut adalah gizi yang buruk. Oleh karena itu jika ingin punya badan yang sehat dan bagus, perlu makan sehat dan olahraga teratur.

Konsultan nutrisi Rupali Datta mengatakan, untuk mengatasi lemak perut bisa dilakukan dengan konsumsi sejumlah jus dikutip dari NDTV Health. Lalu jus apa saja untuk mengurangi lemak perut?

1. Mentimun dan kiwi : Baik mentimun dan kiwi, keduanya sama-sama mengandung nutrisi yang baik. Mentimun terdiri dari sekitar 95 persen air dan sarat akan kandungan vitamin K. Sementara mentimun yang ringan dan dapat membantu menurunkan berat badan yang kelebihan. Tak hanya itu, kiwi juga kaya akan vitamin C dan merupakan buah terbaik untuk membangun kekebalan dan menjaga kesehatan tubuh. Jika digabungkan bersama, jus ini menjadi minuman detoks yang sehat untuk membakar lemak perut.

2. Jus bayam dan kale: Kombinasi antara bayam yang membantu menurunkan berat badan karena rendah kalori dan tinggi serat, bersama kale yang juga mengandung serat dan punya kandungan air yang tinggi, ideal untuk bantu menurunkan berat badan.

3. Jus kubis: Kubis alias cabbage meupakan pembangkit tenaga vitamin dan mineral penting. Kenapa kubis? Sebab jus kubis tidak hanya akan membantu tubuh terasa segar, tetapi juga akan mengawasi masalah yang berkaitan dengan obesitas. Dr. Komal menjelaskan, jus kubis bisa sangat efektif dalam membantu untuk mengurangi berat badan jika diminum rutin setiap hari. Ini membantu dalam membersihkan bagian atas usus, yang membuat pembuangan bahan limbah dari tubuh menjadi mudah, sehingga membantu sistem pencernaan.