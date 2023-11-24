Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Makanan yang Ampuh Turunkan Gula Darah, Coba Yuk

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |04:30 WIB
7 Makanan yang Ampuh Turunkan Gula Darah, Coba Yuk
Telur turunkan gula darah. (Foto: Newsweek)
A
A
A

GULA darah yang tinggi tak boloeh diabaikan keberadaannya. Jika mengalami gula darah tinggi, sebaiknya segera diturunkan sebab tidak baik bagi kesehatan tubuh.

Nah, untuk menurunkan gula darah tinggi tidak rumit. Salah satu caranya mengonsumsi makanan yang ampuh menurunkan gula darah.

Dikutip dari Byramhealthcare, berikut ini sejumlah makanan untuk menurunkan gula darah tinggi, apa saja?

 sayur

1. Sayuran Berdaun Hijau

Sayuran hijau kaya akan nutrisi dan lebih rendah karbohidrat yang dapat dicerna dibandingkan sayuran lainnya. Sayuran hijau juga mengandung antioksidan yang membantu melindungi mata dari komplikasi diabetes. Anda dapat memilih sayuran hijau seperti bayam dan kangkung yang kaya akan vitamin c.

 BACA JUGA:

2. Biji-bijian

Terdapat dua jenis biji-bijian yang memiliki khasiat untuk membantu menurunkan gula darah penyebab diabetes, yaitu biji chia dan biji rami. Biji chia kaya akan serat, rendah karbohidrat yang dapat dicerna, dan terbukti mampu menurunkan kadar gula darah. Sedangkan biji rami membantu meningkatkan kontrol gula darah, menurunkan risiko penyakit jantung, dan menurunkan kemungkinan terkena stroke.

 

3. Kayu Manis

Kayu manis telah terbukti membantu mengatur kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan kadar hemoglobin A1c. Kayu manis dapat ditambahkan ke hampir semua makanan atau minuman untuk menambahkan perasa.

4. Ikan yang Mengandung Omega-3

Ikan menjadi slaah satu makanan sehat dan memiliki segudang manfaat. Ikan berlemak seperti salmon dan ikan teri mengandung banyak asam lemak omega-3 DHA dan EPA, yang dapat membantu melindungi jantung dari potensi komplikasi diabetes.

 BACA JUGA:

5. Sayuran non tepung

Sayuran dibagi menjadi dua macam yaitu sayuran yang mengandung tepung dan non tepung. Sayuran non tepung tentunya lebih sehat karena mengandung gula yang lebih rendah dan mengandung serat yang tinggi. Sayuran jenis ini sangat cocok untuk makanan sehat penderita diabetes karena berkhasiat mengatur kadar gula darah.

Sayuran non tepung ternyata banyak macamnya dan bisa menjadi pilihan untuk menjadi menu makanan yang anda pilih. Berikut macam-macam sayuran non tepung: artichoke, asparagus, alpukat, brokoli, kubis, bunga kol, seledri, mentimun, kacang hijau, zukini, jamur, zaitun, bawang, labu, tomat.

