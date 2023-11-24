Menteri Bintang: Memberikan Ruang Bermain Bagian dari Pemenuhan Hak Anak

SETIAP anak punya hak untuk hidup sehat, hidup bahagia, dan hidup penuh suka cita. Oleh karena itu hak-hak anak harus dipenuhi, termasuk hak bermain dengan baik, aman, dan sehat.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, ia senang dengan adanya Taman Bermain I Gusti Ngurah Made Agung yang berada di Kota Denpasar, Bali. "Terima kasih sudah memberikan ruang ramah anak, anak-anak jadi bisa main di sini," katanya saat ditemui di lokasi, Jumat, (24/11/2023).

Menteri Bintang mengaku memberikan apresiasi atas hadirnya pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pembangunan taman bermain anak tersebut. "Memberikan ruang bermain yang baik untuk anak-anak sangat penting dilakukan, ini bagian dari pemenuhan hak anak," katanya.

BACA JUGA:

Di tempat yang sama Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Nahar mengatakan, dengan hadirnya taman bermain anak maka interaksi antara anak dan orangtua bisa dilakukan dengan baik. "Di tengah kesibukan orangtua, mereka bisa bermain bersama di taman bermain. Taman bermain ini kan nyaman, kalau di rumah kan kadang bosan, jadi bisa meningkatkan bonding antara orangtua dan anak."

Selain itu, lanjut Nahar, lewat taman bermain ini bisa menjadi tempat rekreasi bagi anak-anak dan orangtua. "Kalau di rumah fasilitas bermain belum tentu selengkap di taman bermain," tambahnya.

BACA JUGA:

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, nanti perawatan taman bermain ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. "Mereka yang mengelola pertamanan dan merawatnya.