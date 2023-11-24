Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pola Hidup Sehat ala Titiek Puspa yang Berusia 86 Tahun, Dicoba Yuk

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |09:21 WIB
Pola Hidup Sehat ala Titiek Puspa yang Berusia 86 Tahun, Dicoba Yuk
Titiek Puspa. (Foto: Inst)
A
A
A

PENYANYI kawakan, Titiek Puspa masih terlihat energik dan awet muda, meskipun usia telah menginjak 86 tahun. Bahkan ia juga masih aktif menjalani kegiatan, sekaligus karier didunia hiburan yang ia dibangun sejak masih berusia muda.

Dengan kebugaran diusia senja, Titiek Puspa mengaku, kunci utama dirinya masih survive hingga saat ini yakni pada pola makan dan menerapkan pola hidup sehat.

 Titiek Puspa

Salah satunya tindakan nyata yang ia lakukan sejak masih berusia 40 tahun, yakni mengurangi minyak, lemak dan lainnya.

"Sejak saya umur antara 40-an, 30 ke 40, saya ngurangin garam, minyak, fat, terus makanan yang dari laut seafood yang keras,"ungkap Titiek Puspa saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

 BACA JUGA:

Selain beberapa makanan, Titiek Puspa pun rupanya menjaga asupan gula yang masuk kedalam tubuhnya. Tak heran bila, beberapa makanan dikonsumsi pelantun "Bing" itu tak memiliki rasa apapun, sehingga kerap diprotes anaknya.

 BACA JUGA:

"Saya kerjakan sejak umur kurang lebih 40. Jadi gula itu separuh, kadang gak sampai separuh. Sampai anakku, 'Mamah, mamah itu sudah cari duit susah-susah, makannya apa sih ini yang dimakan gak ada rasanya',"jelas dia.

