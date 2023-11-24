Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Nanie Darham Pemain Air Terjun Pengantin Meninggal Usai Sedot Lemak, Apa Penyebabnya?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |08:37 WIB
Nanie Darham Pemain Air Terjun Pengantin Meninggal Usai Sedot Lemak, Apa Penyebabnya?
Nanie Darham meninggal (Foto: Inst)
A
A
A

KABAR sedih datang dari aktris cantik Nanie Darham, si pemain film Air Terjun pengantin. Ia meninggal dunia usai melakukan sedot lemak.

Diduga ia meninggal akibat malpraktik. Keluarganya masih memperjuangkan kasusnya.

Operasi sedot lemak memang jadi salah satu alternatif untuk menghilangkan lemak dalam tubuh sehingga bisa memiliki bentuk badan idealnya.

 ilustrasi operasi sedot lemak

Seorang ahli bedah plastik yang berbasis di Los Angeles, dr. Michael K. Obeng menjelaskan, operasi sedot lemak sama seperti dengan operasi lainnya yang bisa menyebabkan komplikasi. Jika komplikasi tersebut terjadi pada tubuh maka bisa mengakibatkan kematian.

Dia menjelaskan, risiko umum dari setiap operasi elektif dapat mencakup infeksi, jaringan parut, kerusakan saraf, seroma (pengumpulan cairan) dan hematoma (pengumpulan darah). Selain itu, sedot lemak juga memiliki risiko lain seperti nyeri kronis, ketidakrataan atau benjolan, atau serangan jantung.

 BACA JUGA:

“Ada risiko-risiko yang Anda tanggung dan kami membicarakannya dengan pasien, dan tentu saja kami membatasi komplikasi ini dengan bekerja sama secara menyeluruh dengan pasien kami,” kata dr. Obeng dikutip dari People.

Guna menghindari komplikasi tersebut, dr. Obeng mengatakan, ahli bedah harus memeriksa profil metabolisme pasien secara lengkap, jumlah darah lengkap (trombosit, hematokrit, hemoglobin), dan EKG (pembacaan elektrokardiogram) untuk mengetahui kemungkinan kondisi jantung, profil koagulasi, serba masih banyak lagi pengecekan sebelum menjalani operasi.

“Semua ini adalah hal yang harus kita perhitungkan dan dokter yang baik di mana pun akan melakukannya,” ucap dr. Obeng.

Namun dr. Obeng menjelaskan, komplikasi pun masih bisa saja terjadi. Di samping itu, dr. Obeng mengingatkan untuk memilih dokter yang bersertifikat. Jangan sampai memilih klinik untuk melakukan sedot lemak hanya karena harganya murah saja. Hal tersebut bisa menjadi tanda bahaya untuk pasien.

 BACA JUGA:

"Bahaya jika ahli bedah tidak dapat memberikan bukti sertifikasi. Pasien harus memastikan dokter bedah mereka memiliki hak istimewa di rumah sakit dan di fasilitas tempat prosedur sedot lemak akan dilakukan," ucap dr. Obeng.

Halaman:
1 2
      
