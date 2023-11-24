Nafa Urbach Konsumsi Neuralgin saat Penggerebekan di Kafe, Benarkah Termasuk Obat Keras?

NAFA Urbach dikonfirmasi sebagai artis berinisial N yang sempat diamankan dalam penggerebekan salah satu kafe yang berlokasi di Senopati. Ia diamankan karena diduga mengonsumsi obat keras.

Terkait kabar tentang dirinya, lewat akun Instagram miliknya ia mengklarifikasi obat yang diminum bukanlah jenis obat keras, karena dapat dibeli secara bebas di apotek.

Selebriti berusia 43 tahun itu menjelaskan kalau obat yang ia minum saat di kafe itu adalah Neuralgin.

"Neuralgin obat andalanku. Jujur itu gak pakai resep dokter, pak, karena dijual bebas," tegas Nafa Urbach melalui unggahan Instagram pribadinya, @nafaurbach, dikutip Jumat (24/11/2023)

Apa sebetulnya obat neuralgin? Benarkah itu tergolong obat keras? Mengutip laporan Alodokter, neuralgin merupakan obat untuk mengatasi nyeri akibat berbagai kondisi, mulai dari nyeri sendi, nyeri saraf, sakit kepala, sakit gigi, nyeri haid, hingga nyeri pasca-operasi.

Bahan utama yang terkandung di dalam neuralgin sediaan tablet adalah diclofenac atau methampyron yang termasuk dalam golongan Nonsteroid Anti-Inflammatory Drugs (NSAID).

"Obat ini bekerja menghambat pembentukan prostaglandin atau senyawa alami tubuh yang menimbulkan gejala radang," terang laporan Alodokter.

"Dengan terhambatnya prostaglandin, gejala peradangan termasuk bengkak dan nyeri akan mereda," tambah laporan tersebut.